Известные белорусы поедут в лагеря и расскажут детям, как стать успешными

Новости Беларуси. Как стать лучшим ученым или спортсменом? Известные личности нашей страны решили наведаться в детские оздоровительные лагеря и вдохновить ребят на получение работы мечты в будущем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связь поколений нынешних и будущих лидеров решили укрепить благодаря новому проекту БРСМ.

В Беларуси началась информационно-просветительская акция «Шаг к успеху». Знаменитые артисты, ученые, военные, спортсмены готовы делиться с каждым ребенком своей историей побед и достижений, направить таланты наиболее одаренных в нужное русло и просто выслушать все переживания подростков и помочь разобраться с ними. Инициатива подобных неформальных встреч исходила от самой молодежи, и с ее воплощением в жизнь помогли общественные организации. Всего таким вниманием планируют охватить свыше 350 тысяч юных белорусов от 12 до 18 лет.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Было бы здорово посмотреть на практическую составляющую и пользу, горящие глаза ребят после встречи, общения, количество подписчиков и просто количество тех интересных вопросов, которые помогают и тебе задуматься над тем, как так или иначе развивать ту профессиональную деятельность, в которой ты сейчас находишься. Позволит им стать теми людьми, которые сами через пять-десять лет будут приходить к молодежи и рассказывать, кем они стали, благодаря чему и как они добились своего личностного успеха. А личностный успех в нашей стране – это и развитие нашего государства.