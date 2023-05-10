Ездит на моноколесе и сидит в телефоне. Чего нельзя делать при использовании средств персональной мобильности?

Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте сначала разберемся, что такое средства персональной мобильности, что они в себя включают?

Виталий Сауц, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Понятие «средства персональной мобильности» у нас заложено в ПДД, оно подразумевает под собой устройство либо приспособление, которое приводится в движение двигателем, при этом оно не является транспортным средством, предназначено для использования пешеходами. Екатерина Забенько:

Многие летом вполне серьезно предпочитают легковому автомобилю средства персональной мобильности. Они действительно стали очень популярными. Вы как представитель каршеринговой компании, что касается электросамокатов… Необходимо ли пройти мастер-класс, чтобы начать пользоваться средством персональной мобильности? Насколько это хорошо было бы сделать для человека, который хочет прокатиться с ветерком и безопасно для окружающих?

Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:

Мы рекомендуем до того, как человек поехал впервые на самокате, попробовать это сделать в безопасном месте, посмотреть, где тормоз и газ, и пройти курс парковки. Екатерина Забенько:

Моноколесо – это даже не самокат или велосипед. Какие люди приходят к вам и что вы скажете тем, кто без инструктора начинает им пользоваться?

Игорь Сущенко, инструктор по обучению езде на моноколесе:

Если сравнивать электросамокат и моноколесо, то, конечно, на электросамокате вам будет проще стоять, потому что это две точки опоры. Моноколесо, как бы это парадоксально ни звучало, гораздо безопаснее того же электросамоката, потому что вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Люди, которые ко мне приходят учиться ездить на моноколесе, сначала с опаской смотрят на него, как минимум с интересом: как можно стоять, передвигаться на данном виде транспорта? Но после 15 минут обучения, как показывает практика, человек уже более-менее вливается в эту сферу и понимает, что это безопасно. Екатерина Забенько:

Как вы думаете, на права не придется когда-нибудь сдавать людям, которые захотят пользоваться электросамокатом или моноколесом? Виталий Сауц:

Не исключена такая возможность. Все зависит и от мощности этих устройств. Пока говорить об этом категорически нельзя. Екатерина Забенько:

Учеба в деле освоения средств персональной мобильности – это вещь незаменимая. Считается, что все эти средства передвижения в основном для молодежи, но у нас есть Александр Алексеевич, который является живым доказательством того, что научиться пользоваться моноколесом можно абсолютно в любом возрасте. Давайте обсудим, как вас жизнь привела к этому средству персональной мобильности.

Александр Воронин, пользователь моноколеса:

Я до этого освоил велосипед, мотоцикл, автомобиль, трактор. Екатерина Забенько:

Часто пользуетесь? Александр Воронин:

Практически ежедневно. Екатерина Забенько:

Дисциплинированный вы пользователь?

Александр Воронин:

Без дисциплины тут невозможно. Я не враг своему здоровью. Екатерина Забенько:

Что посоветуете молодежи, которая любит разогнаться на средствах персональной мобильности? Александр Воронин:

Разгоняйтесь, но знайте время и место, не пугайте пешеходов. Екатерина Забенько:

Каковы последствия неграмотного обращения с таким моноколесом?

Игорь Сущенко:

Есть интересная статистика, которая была замечена за 5 лет управления средствами индивидуальной мобильности. Если мы берем моноколесо, то оно становится опасным для пользователя, когда человек требует от моноколеса то, чего оно не может делать. Человек, когда находится в полностью расслабленном состоянии, не думает о равновесии, возлагает на моноколесо большие надежды, становится уязвимым. Как это делается? Человек достает телефон, начинает что-то печатать. Екатерина Забенько:

На моноколесе?! Игорь Сущенко:

Да. Более того, зимой на моноколесе перевозил мешок картошки на плечах. Екатерина Забенько:

Это вы? Игорь Сущенко:

Да. Екатерина Забенько:

Но вам можно, а люди, которые менее опытные – мне кается, тут отвлекаться вообще нельзя.

Игорь Сущенко:

На моноколесе всегда надо быть внимательным, даже если вы чувствуете, что оно «вросло» в ваши ноги, потому что вы, не дай бог, можете врезаться в столб, сбить человека, если вы отвлечены печатанием сообщения. Есть рекомендации для людей, которые катаются на моноколесах, на электросамокатах: на пешеходных переходах необходимо снижать скорость до скорости пешехода. Но дополнительная информация по этому делу – это когда вы встретитесь с водителем глазами, когда вы увидели, что вас увидели, считайте, что вы в безопасности. Екатерина Забенько:

Вы принесли с собой элементы экипировки, чтобы соблюдать и правила безопасности. Насколько это важно? Рекомендуете ли вы тем людям, которые хотят пользоваться средствами персональной мобильности?