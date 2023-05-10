Ездит на моноколесе и сидит в телефоне. Чего нельзя делать при использовании средств персональной мобильности?
Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте сначала разберемся, что такое средства персональной мобильности, что они в себя включают?
Виталий Сауц, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Понятие «средства персональной мобильности» у нас заложено в ПДД, оно подразумевает под собой устройство либо приспособление, которое приводится в движение двигателем, при этом оно не является транспортным средством, предназначено для использования пешеходами.
Екатерина Забенько:
Многие летом вполне серьезно предпочитают легковому автомобилю средства персональной мобильности. Они действительно стали очень популярными. Вы как представитель каршеринговой компании, что касается электросамокатов… Необходимо ли пройти мастер-класс, чтобы начать пользоваться средством персональной мобильности? Насколько это хорошо было бы сделать для человека, который хочет прокатиться с ветерком и безопасно для окружающих?
Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:
Мы рекомендуем до того, как человек поехал впервые на самокате, попробовать это сделать в безопасном месте, посмотреть, где тормоз и газ, и пройти курс парковки.
Екатерина Забенько:
Моноколесо – это даже не самокат или велосипед. Какие люди приходят к вам и что вы скажете тем, кто без инструктора начинает им пользоваться?
Игорь Сущенко, инструктор по обучению езде на моноколесе:
Если сравнивать электросамокат и моноколесо, то, конечно, на электросамокате вам будет проще стоять, потому что это две точки опоры. Моноколесо, как бы это парадоксально ни звучало, гораздо безопаснее того же электросамоката, потому что вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Люди, которые ко мне приходят учиться ездить на моноколесе, сначала с опаской смотрят на него, как минимум с интересом: как можно стоять, передвигаться на данном виде транспорта? Но после 15 минут обучения, как показывает практика, человек уже более-менее вливается в эту сферу и понимает, что это безопасно.
Екатерина Забенько:
Как вы думаете, на права не придется когда-нибудь сдавать людям, которые захотят пользоваться электросамокатом или моноколесом?
Виталий Сауц:
Не исключена такая возможность. Все зависит и от мощности этих устройств. Пока говорить об этом категорически нельзя.
Екатерина Забенько:
Учеба в деле освоения средств персональной мобильности – это вещь незаменимая. Считается, что все эти средства передвижения в основном для молодежи, но у нас есть Александр Алексеевич, который является живым доказательством того, что научиться пользоваться моноколесом можно абсолютно в любом возрасте. Давайте обсудим, как вас жизнь привела к этому средству персональной мобильности.
Александр Воронин, пользователь моноколеса:
Я до этого освоил велосипед, мотоцикл, автомобиль, трактор.
Екатерина Забенько:
Часто пользуетесь?
Александр Воронин:
Практически ежедневно.
Екатерина Забенько:
Дисциплинированный вы пользователь?
Александр Воронин:
Без дисциплины тут невозможно. Я не враг своему здоровью.
Екатерина Забенько:
Что посоветуете молодежи, которая любит разогнаться на средствах персональной мобильности?
Александр Воронин:
Разгоняйтесь, но знайте время и место, не пугайте пешеходов.
Екатерина Забенько:
Каковы последствия неграмотного обращения с таким моноколесом?
Игорь Сущенко:
Есть интересная статистика, которая была замечена за 5 лет управления средствами индивидуальной мобильности. Если мы берем моноколесо, то оно становится опасным для пользователя, когда человек требует от моноколеса то, чего оно не может делать. Человек, когда находится в полностью расслабленном состоянии, не думает о равновесии, возлагает на моноколесо большие надежды, становится уязвимым. Как это делается? Человек достает телефон, начинает что-то печатать.
Екатерина Забенько:
На моноколесе?!
Игорь Сущенко:
Да. Более того, зимой на моноколесе перевозил мешок картошки на плечах.
Екатерина Забенько:
Это вы?
Игорь Сущенко:
Да.
Екатерина Забенько:
Но вам можно, а люди, которые менее опытные – мне кается, тут отвлекаться вообще нельзя.
Игорь Сущенко:
На моноколесе всегда надо быть внимательным, даже если вы чувствуете, что оно «вросло» в ваши ноги, потому что вы, не дай бог, можете врезаться в столб, сбить человека, если вы отвлечены печатанием сообщения. Есть рекомендации для людей, которые катаются на моноколесах, на электросамокатах: на пешеходных переходах необходимо снижать скорость до скорости пешехода. Но дополнительная информация по этому делу – это когда вы встретитесь с водителем глазами, когда вы увидели, что вас увидели, считайте, что вы в безопасности.
Екатерина Забенько:
Вы принесли с собой элементы экипировки, чтобы соблюдать и правила безопасности. Насколько это важно? Рекомендуете ли вы тем людям, которые хотят пользоваться средствами персональной мобильности?
Игорь Сущенко:
Да, на сегодняшний момент я рекомендую использовать защиту на средствах персональной мобильности, потому что как бы вы аккуратно ни ездили, к сожалению, некоторые ситуации могут зависеть не от вас. В городских условиях мы двигаемся со скоростью не более 30 километров в час, потому что это та скорость, на которой можно мгновенно среагировать на ту или иную ситуацию. Соответственно, особенно дорогие вещи вам покупать необязательно. Есть вещи, которые подходят от роликовых коньков: наколенники, налокотники.
Александр Воронин:
Я с защитой катаюсь. У меня есть наколенники, налокотники.
Екатерина Забенько:
Много шишек набили, пока учились кататься?
Александр Воронин:
Не очень.
Екатерина Забенько:
Но здоровье больше прибавилось, чем убавилось за этот период?
Александр Воронин:
Да.
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