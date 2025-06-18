«Её смогут исполнять все артисты». Музыкальная медиакомпания презентовала песню и клип «Время новых побед»

Андрей Гузель, директор Музыкальной медиакомпании:

Если быть честным и искренним друг перед другом, то смысловым лейтмотивом этой песни легла фраза Президента на инаугурации, когда он сказал о том, что выбор сделан, настало время новых побед. Именно вот этот посыл и этот смысл лег в основу песни. Авторами являются Анна Селук и Анна Благова. Песня уже записана, снят клип. И вот с нами один из тех артистов, которым посчастливилось эту песню исполнить и сняться в клипе. Поэтому это большой подарок для всей страны. Самая главная идея этой песни и этой работы в том, что мы эту песню дарим для всех. Ее смогут исполнять все артисты, все коллективы. Кто захочет, мы выложим эту песню у нас на сайте. И текст, и минусовую фонограмму, и каждый сможет ее исполнять на любых мероприятиях, на любых праздниках.

Подробности в видео.