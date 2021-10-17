Как белорусская клюква попадает на стол к английской королеве? Рассказали на полесском предприятии

Новости Беларуси. Самый главный полесский промысел в промышленных масштабах. Одна из крупнейших плантаций клюквы в мире находится в Пинском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские журавины оттуда попадают на столы не только белорусов, но и жителей других стран. Местные шутят – не иначе как к самой английской королеве. Туманный Альбион уже встретил первую партию нового урожая. А ведь красное золото приходится добывать – не иначе. Зачем сборщики плывут, что ощущаешь, будучи по колено в клюкве, и какая она, ягодка класса люкс? Узнала Кристина Протосовицкая.

Мокрым путем собирают до 70 % урожая. Но отборная ягода – та, которую получают вручную. Ювелирная работа, когда сборщик за день с чека приносит до 150 килограммов. Поверить сложно, но в таком поле можно найти до восьми тонн красного золота. Ее нужно стянуть в одно большое «сердце». Как на Полесье собирают клюкву? Читайте здесь.

Вот такая красненькая – это люкс. А зеленоватая – это уже группа Б. Тоже на подходе. Отборная ягода, или люкс, – одного размера и даже в одном оттенке – получила признание во всем мире. Уже больше четверти века полезные партии отправляются в Туманный Альбион. И, как поговаривают местные, на стол самой королеве.

Василий Лягуский, директор предприятия «Полесские журавины»:

В Англии клюкву не выращивают. Та же Америка выращивает тысячи тонн, но они не могут сделать такого качества. Не могут убрать так, как убирают наши полешуки. Они же каждую ягодку, которая идет в эту Англию, руками перещупывают. В 2021 году первые 16 тонн клюквы уже отправили к Ла-Маншу, вторую партию собирают. Правда, Брексит чуть было не оставил британцев без клюквенного соуса на Рождество.

Василий Лягуский:

Если раньше она прямо от Бреста через польскую границу доходила до Лондона, то теперь совсем по-другому. Сначала в Евросоюз – растаможка, деньги, дополнительные затраты. Задают вопросы, чтобы снизить цену. Потом на въезде в Англию опять растамаживается из Евросоюза. Есть вопросы. Есть санкции – они против кого? Против такого предприятия. Против наших людей, которые работают. Нам хуже. Евросоюз со своими, Англия со своими. Иногда возникают вопросы, думаешь: не специально ли это сделано? На то мы и работаем, чтобы наш продукт был и подальше востребован, и оценивали белорусское качество.

Найти умелые ручки на сбор непросто, каждые – на вес настоящего золота. Сегодня здесь трудятся 37 человек, а нужно в два раза больше. Многодетная мама Наталья Мелюх за пять лет набила руку на сбор, а вот на сортировку зовет сына третьеклассника.

Наталья Мелюх, сборщица клюквы:

700 рублей за 10 дней. Урожай хороший. Двое детей у меня сейчас отдыхают в санатории. А меньшего брала перебирать, уже перебирает лучше, чем я.

Промышленные клюквенные плантации в Беларуси – задумка еще советских времен. Технологию взяли американскую, а трудолюбие и ответственность – полешуков. Клюква растет пять лет, зато потом плодоносит почти целый век. При должном уходе. После уборки чеки снова затопят водой. Благодаря морозам клюква окажется в ледяном плену и в будущем справится со всеми перепадами настроения полесской погоды. Кристина Протосовицкая:

Эта холодная зима, которая у нас была, дала результат в урожайности?

Вячеслав Лепесевич, начальник основного производства предприятия «Полесские журавины»:

В этом году намного лучше урожай, чем в прошлом. Зима все равно не такая холодная, как было в 1990-х годах. В отличие от болотной, эта клюква имеет не только бактерицидные свойства, но и пептин – лучший абсорбент от радионуклидов, тяжелых металлов или газов. Клюкву после сбора сортируют по трем классам, как в школе – А, Б, В. На прилавки большую часть отдают свежей, но отдельную партию шоково замораживают и хранят при -30 °C. А еще журавину сушат и вялят. Тренд правильного питания здесь уловили и начали свою переработку. Многое в производстве – коммерческая тайна.

Лилия Петрукович, технолог предприятия «Полесские журавины»:

Работаем с интернетом, работаем с соцсетями, мессенджеры. Ищем то, что востребовано, что просит потребитель. Что ему нравится, что заходит, что не заходит. По словам специалистов, год на ягоду в Беларуси в целом дефицитный – малина или черника дороже, чем мясо. Клюква на фоне дешевле. Цена на нее отталкивается от урожая. Дикоросы в лесах не уродились, а ставки на промышленную полностью не оправдались. Погода подвела. Если 2020 год был очень сложный и ценник пошел в рост, то 2021-й лучше, но не лучший. Максимальный урожай чека – 20 тонн.

Василий Лягуский:

Чем больше урожай, тем себестоимость его ниже. И мы можем продавать дешевле. Мы никуда не денемся. Затраты надо нести. На электроэнергию, на топливо, на заработную плату. Чтобы приобрести что-то новое, тоже нужно закладывать в эту цену. Цена не берется с потолка. К сожалению, заложить такую рентабельность, чтобы было 30-50 %, мы никогда не сможем. Поэтому работаем за рентабельность гораздо ниже – 10-14 %. Чтобы продать, нужно, чтобы наша цена была ниже. Сегодня закуп дикой идет от 6 рублей и выше. Мы продаем свою дешевле.

Белорусское красное золото шагает на Запад и Восток – от Москвы до Лондона. Впрочем, законы конкуренции становятся только жестче. – А кто мешается у нас под ногами на внешних рынках? Василий Лягуский:

Мы разработали на Российскую Федерацию, на Москву поставки. Несмотря ни на какие санкции, из Канады, Америки, Чили ягода попадает в Россию. Мы уже не можем продать дороже, чем наши конкуренты. Поэтому нам сегодня там тесно. Не скажем, что нас выживают, потому что у нас плечо короче и ближе. Но дай бог, чтобы у нас был хороший урожай.