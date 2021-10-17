Некоторые матери наблюдали за этим. Громкие случаи совращения несовершеннолетних в Беларуси

Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подробности громкого преступления с места происшествия читайте здесь.

Тремя годами ранее в Борисовском районе на 12 лет лишения свободы был осужден учитель физики. Он питал страсть к маленьким мальчикам и изготавливал порно с изображением детей. Самой маленькой жертве было всего восемь.

Дети у нас тоже в школу ходят. Там закоулки такие, частный сектор. Страшновато. Я бы их убила, если честно. Наказала бы так, чтобы действительно... Как-то страшновато, конечно. Это дети все-таки, маленькие. Конечно, жизнь им калечится.

Почерк маньяка сегодня электронный. Говорить своим детям о том, что не нужно брать конфеты из чужих рук или играть с домашним питомцем какого-то дяди, уже мало. Закрытые в даркнете сообщества и сайты знакомств сегодня куда опаснее. Жертву, как правило, себе выбирают безработные. В основном в конце лета.

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Все больше и больше мы сталкиваемся с таким понятием, как груминг в сети Интернет. Соответственно, педофилы, находящиеся как на территории Беларуси, так и за ее пределами, с использованием мессенджеров различного формата ищут себе потенциальных жертв, представляясь, как правило, примерно одной возрастной категории с предполагаемой жертвой.

Мини-сообщество белорусских педофилов изобличили в Барановичах. Школьный сторож совратил 11-летнюю девочку. В мессенджерах педофил приглашал ее в укромные места для утех. Под видом детской фотостудии злоумышленники приловчились организовывать детскую обнаженку. Виталий Капилевич:

Матери тоже начали заниматься преступной деятельностью и, отдавая своих детишек для съемок в порнографических материалах, некоторые из них наблюдали все это. Крайняя мера наказания была – 20 лет лишения свободы самому педофилу. И так называемым мамочкам, предоставляющим своих детей, то же самое – до 15 лет лишения свободы.

Сегодня люди стали более открытыми перед правоохранителями, соответственно, выросла и раскрываемость преступлений. Виталий Капилевич:

Единожды став жертвой педофилии, растет потенциальный педофил. У нас была громкая реализация в одном из учреждений столицы, где детишки, начиная с 10-летнего возраста, подвергались насилию более старшими детьми 16-летнего возраста. Это в одном заведении. Соответственно, эта тенденция длилась не один год. Фактически администрация владела информацией, но утаивала эту ситуацию от органов внутренних дел, что в последующем сделало целое поколение условных педофилов.

– Показывал с телефона своего половые органы девочкам, и все.

– Какую ты фразу говорил, когда демонстрировал? Говори.

– А ты знаешь, что это? В августе родительские чаты жителей Рогачева были переполнены тревоги. В одном из микрорайонов разгуливал педофил и совращал детей.