«Даже конкурентов не будет». Этот доцент гродненского университета придумал, как зарабатывать на семечках

Новости Беларуси. Традиционно южное растение укореняется на западе Беларуси. На полях Гродненской области идет активная уборка подсолнухов и заготовка семян, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А аграрии оценивают, насколько урожайным получился сезон, ведь культура не совсем привычная для наших широт, но ученый из Гродненского аграрного университета уверен: за подсолнечником будущее. На эксперимент решились несколько хозяйств региона. Что из этого вышло – в репортаже Галины Буро.

А все началось с того, что экономические плюсы от подсолнечника просчитал в своей диссертации доцент Гродненского аграрного университета Виктор Гончарук: учел и среднегодовые температуры в Беларуси, и возможности урожая. В качестве доказательства предложил аграриям Гродненской области подсолнуховый эксперимент. Решились самые смелые и не прогадали. Южная культура в белорусской земле растет и еще как.

Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:

Что касается экономики, смотрите сами. Сегодня хозяйства закупают шрот – 1 200 рублей с НДС. Заготконторы сейчас покупают у нас семечку, соседние хозяйства – 1 330 рублей плюс НДС. Даже при урожайности 40 центнеров с гектара, при выходе семечки три тонны с одного гектара чистых семян, рентабельность производства составляет 120 и более процентов. Я думаю, что касается по этому году – подсолнечнику просто-напросто даже конкурентов не будет у нас, в Республике Беларусь.