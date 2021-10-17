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Помогают уже два года. Куда можно обратиться детям, если их преследуют на улице?

17 октября 2021 17:04
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Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подробности громкого преступления с места происшествия читайте здесь.

Помогают уже два года. Куда можно обратиться детям, если их преследуют на улице?-1

Пишут «меня бьют одноклассники» или «мне настойчиво пишет какой-то мужчина в сети Интернет».

Сайт kids.pomogut.by. Обратиться со своей проблемой и детям, и взрослым сегодня можно к профессиональным психологам. Абсолютно анонимно и в любое время суток. Обращения со всей Беларуси здесь принимают уже два года.

Помогают уже два года. Куда можно обратиться детям, если их преследуют на улице?-4

Ольга Воронько, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Мы проговариваем: ты понимаешь или тебе кажется, что за тобой кто-то идет, что ты будешь делать? Я побегу. А что еще можно сделать? Взять телефон и говорить громко: я звоню маме.

Некоторые матери наблюдали за этим. Громкие случаи совращения несовершеннолетних в Беларуси – подробности далее.

# Насилие # общество # Ольга Воронько # Оксана Семашко # Фотофакт

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