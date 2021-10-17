Помогают уже два года. Куда можно обратиться детям, если их преследуют на улице?

Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности громкого преступления с места происшествия читайте здесь.
Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности громкого преступления с места происшествия читайте здесь.
Пишут «меня бьют одноклассники» или «мне настойчиво пишет какой-то мужчина в сети Интернет».
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Ольга Воронько, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Мы проговариваем: ты понимаешь или тебе кажется, что за тобой кто-то идет, что ты будешь делать? – Я побегу. – А что еще можно сделать? Взять телефон и говорить громко: я звоню маме.
Некоторые матери наблюдали за этим. Громкие случаи совращения несовершеннолетних в Беларуси – подробности далее.