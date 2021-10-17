Помогают уже два года. Куда можно обратиться детям, если их преследуют на улице?

Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сайт kids.pomogut.by. Обратиться со своей проблемой и детям, и взрослым сегодня можно к профессиональным психологам. Абсолютно анонимно и в любое время суток. Обращения со всей Беларуси здесь принимают уже два года.

Ольга Воронько, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Мы проговариваем: ты понимаешь или тебе кажется, что за тобой кто-то идет, что ты будешь делать? – Я побегу. – А что еще можно сделать? Взять телефон и говорить громко: я звоню маме.