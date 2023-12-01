В Жодино переводят городской общественный транспорт на электрический

Новости Беларуси. В Беларуси реализуется масштабный проект по переводу общественного транспорта на электрический. Один из первых населенных пунктов, в котором проходит транспортная революция, стал город Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси реализуется масштабный проект по переводу общественного транспорта на электрический. Один из первых населенных пунктов, в котором проходит транспортная революция, стал город Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это один из этапов реализации концепции умного города. В рамках пилотного проекта будут применены и другие современные решения. Оборудуют умные остановки с Wi-Fi и USB-разъемами.
Масштабные работы коснулись также электросетей. Заряжать автобусы будут в транспортном депо. Чтобы нарастить необходимую мощность, была построена подстанция с установкой четырех трансформаторов – по тысяче мегавольт каждый.
Алексей Лиходиевский, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Заказчиком по проектированию, возведению и реконструкции внешних и внутренних электрических сетей был выбран филиал «Брестские электрические сети». Также было выполнено строительство линии 10 кВ – порядка 1 километра, линии 0,4 кВ – 1,3 километра. И установлено две ячейки на подстанции 35 кВ в Жодино для подключения новосмонтированных линий 10 кВ. В настоящее время заканчиваются пусконаладочные работы и ведутся работы по подписанию акта о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.
К слову, новый электротранспорт собирают на жодинском заводе. Всего по артериям города машиностроителей будут курсировать 14 электробусов. Первую партию выпустят на линию до конца 2023 года.