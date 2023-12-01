В Жодино переводят городской общественный транспорт на электрический

Новости Беларуси. В Беларуси реализуется масштабный проект по переводу общественного транспорта на электрический. Один из первых населенных пунктов, в котором проходит транспортная революция, стал город Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это один из этапов реализации концепции умного города. В рамках пилотного проекта будут применены и другие современные решения. Оборудуют умные остановки с Wi-Fi и USB-разъемами.

Масштабные работы коснулись также электросетей. Заряжать автобусы будут в транспортном депо. Чтобы нарастить необходимую мощность, была построена подстанция с установкой четырех трансформаторов – по тысяче мегавольт каждый.