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Как звучит «Вы шуміце, бярозы» с музыкой не Ханка: Ярмоленко спел в эфире «Что происходит»

15 мая 2017 13:29
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Новости Беларуси. Американский композитор Марк Тайтлер после запрета Ханка исполнять «Я лягу-прылягу» написал свою музыку к легендарным стихам. Новую версию исполнил Анатолий Ярмоленко во время ток-шоу «Что происходит»

Марк Тайтлер, композитор, певец (США):
Я узнал, что пошла проблематика с композитором Ханком, тут же сочинил песню – это происходило минут 5.

И она, как бы, подошла – по духу, по народности.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я думаю, что это будет красивая песня. Меня поразило в этой песне его тепло, то искреннее, доброе отношение к своей стране, где он родился

«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Анатолий Ярмоленко # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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