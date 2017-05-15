Как звучит «Вы шуміце, бярозы» с музыкой не Ханка: Ярмоленко спел в эфире «Что происходит»

Новости Беларуси. Американский композитор Марк Тайтлер после запрета Ханка исполнять «Я лягу-прылягу» написал свою музыку к легендарным стихам. Новую версию исполнил Анатолий Ярмоленко во время ток-шоу «Что происходит»

Марк Тайтлер, композитор, певец (США):

Я узнал, что пошла проблематика с композитором Ханком, тут же сочинил песню – это происходило минут 5.

И она, как бы, подошла – по духу, по народности.