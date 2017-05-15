Как звучит «Вы шуміце, бярозы» с музыкой не Ханка: Ярмоленко спел в эфире «Что происходит»

Новости Беларуси. Американский композитор Марк Тайтлер после запрета Ханка исполнять «Я лягу-прылягу» написал свою музыку к легендарным стихам. Новую версию исполнил Анатолий Ярмоленко во время ток-шоу «Что происходит»
Марк Тайтлер, композитор, певец (США):
Я узнал, что пошла проблематика с композитором Ханком, тут же сочинил песню – это происходило минут 5.
И она, как бы, подошла – по духу, по народности.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я думаю, что это будет красивая песня. Меня поразило в этой песне его тепло, то искреннее, доброе отношение к своей стране, где он родился
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