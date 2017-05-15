Композитор Евгений Олейник: «Евровидение» – это инструмент, нельзя воспринимать его, как самоцель»

Новости Беларуси. Композитор рассказал о задаче песни «I love Belarus» на «Евровидении-2011» во время ток-шоу «Что происходит».

Вы – ветеран борьбы за «Евровидение» и против «Евровидения». Евгений, все знают, что Вы написали песню, которая победила на детском «Евровидении». Вы написали песню легендарную «I love Belarus», подвергшуюся и критике, и восхвалению. В общем, как надо петь о стране, и для кого важнее – для мира, для «Евровидения», или для нас внутри – что впервые мы сделали такой шаг?

Евгений Олейник, композитор, продюсер:

«Евровидение» – это инструмент. То есть, нельзя воспринимать его, как самоцель. Поездка на «Евровидение» должна быть выверена. И понимать, чего петь, как и для кого петь. Когда мы писали песню «I love Belarus» – основной такой задачей внутри, в голове у творческого коллектива стояло приучение людей произносить название нашей страны правильно.

Аудитория большая, более 200 миллионов у конкурса.

Специфические люди смотрят «Евровидение», но, в то же время, внутри самого конкурса, я знаю, что сейчас многие делегации сталкиваются с тем, что «I love Belarus» – это просто, как бы, уже название, которое произносится в виде: «Здравствуйте».