Создала знаменитую куклу-минчаночку. Пообщались с мастерицей, которая делает необычные игрушки

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Эта кукла – наша знаменита минчаночка, это образ девушки из Минска.
Арт-терапия для души! Впервые созданием кукол талантливая мастерица занялась около 15 лет назад в Гродненской области. Именно там Инна Хмелева познакомилась с миром кукол.
Инна Хмелева, руководитель кружка «Креатив» Минского городского пансионата «Родник»:
Потом на долгие годы я забросила эту деятельность, сменила немножко профессию, а потом решила, что нет, я не могу без творчества, мне оно надо, я хочу отдавать его людям. Мне хотелось поделиться, хотелось кого-то научить.
Продолжила заниматься любимым делом Инна Анатольевна в Минском городском социальном пансионате «Родник». Здесь она не только нашла свой уникальный стиль, но и подарила возможность другим раскрыть свои таланты – создала кружок «Креатив».
Островок вдохновения! Каждая кукла отражает внутренний мир своего создателя, познакомимся с удивительными персонажами поближе.
Инна Хмелева:
Процесс изготовления куклы долгий и трудоемкий. Он занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости, какая кукла будет у нас в результате. У каждого есть своя ниша, он знает, что делать, чтобы кукла вышла уже красивой. Кто-то шьет голову, кто-то делает туловище. И потом весь этот образ собирается.
Подробности в видео.