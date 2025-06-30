Создала знаменитую куклу-минчаночку. Пообщались с мастерицей, которая делает необычные игрушки

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Арт-терапия для души! Впервые созданием кукол талантливая мастерица занялась около 15 лет назад в Гродненской области. Именно там Инна Хмелева познакомилась с миром кукол.

Эта кукла – наша знаменита минчаночка, это образ девушки из Минска.

Инна Хмелева, руководитель кружка «Креатив» Минского городского пансионата «Родник»:

Потом на долгие годы я забросила эту деятельность, сменила немножко профессию, а потом решила, что нет, я не могу без творчества, мне оно надо, я хочу отдавать его людям. Мне хотелось поделиться, хотелось кого-то научить.

Продолжила заниматься любимым делом Инна Анатольевна в Минском городском социальном пансионате «Родник». Здесь она не только нашла свой уникальный стиль, но и подарила возможность другим раскрыть свои таланты – создала кружок «Креатив».