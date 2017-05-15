«Поцеловались на сцене – об этом поговорила страна». Владимир Максимков о том, зачем Беларуси «Евровидение»

Новости Беларуси. Музыкальный продюсер высказал своё мнение во время ток-шоу «Что происходит»

Вы были продюсером первого дуэта, который отправлялся на «Евровидение». Вы, по-прежнему, будете утверждать, что по «Евровидению» о стране не узнают? К примеру, говоря о том, как прошло оно вчера?

Владимир Максимков, продюсер:

Не совсем так. Речь идёт о том, что участвовать в конкурсах надо обязательно. Не имеет значение, какое место вы там занимаете, важно, как вы о себе там заявите, как вы нашумите. Именно эмоциональный фон потребителя, в конечном итоге, определяет его покупку, в том числе. Если относиться к стране, как к проекту – я не согласен с посылом, что Беларусь не нуждается в рекламе. Нуждается очень. Как всякий продукт. Страна – это проект. Проект этот надо продумать, понять, поставить цели, задачи. Понять, кому это нужно, продвинуть, прорекламировать и тогда получать какие-то дивиденды. Само по себе это никак не придёт.

И, в этом смысле, «Евровидение» – это площадка, где можно о стране заявить.

Национальный язык – это информационный повод. Об этом поговорили. Не первое место, но зато повод есть. Поцеловались на сцене – об этом поговорила страна.