Экс-глава МИД Германии Бербок покидает Бундестаг и едет в Нью-Йорк

Анналена Бербок, занимавшая пост министра иностранных дел Германии, покидает Бундестаг и отправляется в Нью-Йорк, чтобы стать председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Она покидает свой пост после 12 лет работы в парламенте от партии «Зеленых».

Она широко пропагандировала феминистскую внешнюю политику и занимала жесткую позицию в отношении России и Китая, однако неоднократно становилась предметом споров внутри Германии.

Тем не менее ее политика в отношении поставок оружия в Украину отличалась от более сдержанной позиции канцлера Шольца.