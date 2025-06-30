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Экс-глава МИД Германии Бербок покидает Бундестаг и едет в Нью-Йорк

30 июня 2025 13:26
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Экс-глава МИД Германии Бербок покидает Бундестаг и едет в Нью-Йорк-0

Анналена Бербок, занимавшая пост министра иностранных дел Германии, покидает Бундестаг и отправляется в Нью-Йорк, чтобы стать председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Она покидает свой пост после 12 лет работы в парламенте от партии «Зеленых».

Она широко пропагандировала феминистскую внешнюю политику и занимала жесткую позицию в отношении России и Китая, однако неоднократно становилась предметом споров внутри Германии.

Тем не менее ее политика в отношении поставок оружия в Украину отличалась от более сдержанной позиции канцлера Шольца.

Фото: pixabay

# Международная политика # Анналена Бербок

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