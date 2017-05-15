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«Александра и Константин»: «В наше время Кончита Вурст не побеждала, и мы не могли позволить себе вольности целоваться»

15 мая 2017 14:15
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Новости Беларуси. Первые представители Беларуси на «Евровидении» во время ток-шоу «Что происходит» прокомментировали выступление  Naviband  на этом конкурсе в 2017 году.

«Александра и Константин» – первый дуэт и тоже замечательная семейная пара. В 2004 году вы отправились на «Евровидение». Вы, по-моему, не целовались там, да?

Александра Кирсанова, вокалист музыкального дуэта «Александра и Константин», представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2004»:
За кулисами.

Константин Драпезо:
В наше время Кончита Вурст ещё не побеждала.

Александра Кирсанова:
Поэтому мы не могли себе позволить такой вольности – целоваться.  

Прошло 13 лет. Как вы думаете, вот именно сейчас пришло время петь по-белорусски. Или можно было тогда попробовать?

Александра Кирсанова:
Можно было в любое время петь по-белорусски, никто не запрещал. Песня родилась на каком-то языке определённом – она вот, значит, на нём и существует.

У нас родилась на английском – мы не стали её переводить на белорусский.

У ребят получилась она на белорусском – они её здорово спели на белорусском. Она была очень органична.  

«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Евровидение 2017 # Александра Кирсанова

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