«Александра и Константин»: «В наше время Кончита Вурст не побеждала, и мы не могли позволить себе вольности целоваться»

Новости Беларуси. Первые представители Беларуси на «Евровидении» во время ток-шоу «Что происходит» прокомментировали выступление Naviband на этом конкурсе в 2017 году.
«Александра и Константин» – первый дуэт и тоже замечательная семейная пара. В 2004 году вы отправились на «Евровидение». Вы, по-моему, не целовались там, да?
Александра Кирсанова, вокалист музыкального дуэта «Александра и Константин», представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2004»:
За кулисами.
Константин Драпезо:
В наше время Кончита Вурст ещё не побеждала.
Александра Кирсанова:
Поэтому мы не могли себе позволить такой вольности – целоваться.
Прошло 13 лет. Как вы думаете, вот именно сейчас пришло время петь по-белорусски. Или можно было тогда попробовать?
Александра Кирсанова:
Можно было в любое время петь по-белорусски, никто не запрещал. Песня родилась на каком-то языке определённом – она вот, значит, на нём и существует.
У нас родилась на английском – мы не стали её переводить на белорусский.
У ребят получилась она на белорусском – они её здорово спели на белорусском. Она была очень органична.
«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»