Большой театр оперы и балета в гостях у Радзивиллов! Побывали на фестивале классической музыки

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Каждый год Театр оперы и балета отправляется в Несвиж, превращая этот город в эпицентр классической музыки и балета. На этот раз состоялся юбилейный, 15-й по счету фестиваль, который подготовил обширную программу из 13 мероприятий.