Большой театр оперы и балета в гостях у Радзивиллов! Побывали на фестивале классической музыки
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Каждый год Театр оперы и балета отправляется в Несвиж, превращая этот город в эпицентр классической музыки и балета. На этот раз состоялся юбилейный, 15-й по счету фестиваль, который подготовил обширную программу из 13 мероприятий.
Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан:
Программа фестиваля достаточно разнообразная, три спектакля – это основные события, многолюдные, многочисленные во всех смыслах слова. И по количеству приезжих артистов, это и оркестр, и хор, солисты, балет. Десять камерных программ, все программы разнообразные, интересные, разножанровые – на любой вкус.
Впервые фестиваль прошел в 2010 году и быстро стал важным событием в культурной жизни страны. Выбор места не случаен – еще в середине XVIII века княгиня Уршуля Радзивилл открыла здесь профессиональный театр, где ставились различные оперные и балетные спектакли. Спустя три века замок Радзивиллов вновь стал центром притяжения для любителей музыкального искусства.
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