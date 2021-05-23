Евгений Пустовой: «Уничтожено ядро всей оппозиционной идеологи. Для белорусов Президент – это Батька»

Новости Беларуси. На неделе мы ежедневно обращались к теме безопасности. А иначе никак: и время, и положение, и ситуация в регионе обязывают. Причем не только нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Госдуме предлагают создать единую комиссию для борьбы с внешним вмешательством в дела Беларуси и России. «Союзный щит» точно лишним не будет.

Игорь Позняк, СТВ:

Ну а пока о национальной стратегии. Что такое «коллективный президент» и как это работает? Именно так в чрезвычайной ситуации можно очертить полномочия Совета безопасности. Они должны быть соизмеримы с рисками и угрозами, которые сегодня стоят перед государством. Это важнейшее требование Александр Лукашенко озвучил, обращаясь к этому коллективному органу. На неделе прошла первая встреча с Совбезом после подписания Президентом декрета «О защите суверенитета и конституционного строя». Именно этот документ Александр Лукашенко анонсировал как важнейшее решение за четверть века президентства. Еще из заметных событий недели – подписание двух важнейших законов – они тоже будут работать на безопасность в стране.