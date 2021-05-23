Евгений Пустовой: «Уничтожено ядро всей оппозиционной идеологи. Для белорусов Президент – это Батька»
Новости Беларуси. На неделе мы ежедневно обращались к теме безопасности. А иначе никак: и время, и положение, и ситуация в регионе обязывают. Причем не только нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Госдуме предлагают создать единую комиссию для борьбы с внешним вмешательством в дела Беларуси и России. «Союзный щит» точно лишним не будет.
Игорь Позняк, СТВ:
Ну а пока о национальной стратегии. Что такое «коллективный президент» и как это работает? Именно так в чрезвычайной ситуации можно очертить полномочия Совета безопасности. Они должны быть соизмеримы с рисками и угрозами, которые сегодня стоят перед государством. Это важнейшее требование Александр Лукашенко озвучил, обращаясь к этому коллективному органу. На неделе прошла первая встреча с Совбезом после подписания Президентом декрета «О защите суверенитета и конституционного строя». Именно этот документ Александр Лукашенко анонсировал как важнейшее решение за четверть века президентства. Еще из заметных событий недели – подписание двух важнейших законов – они тоже будут работать на безопасность в стране.
Евгений Пустовой проложит тему.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Страшные кадры. Это начало нацистского похода на Восток. И строительства новой Беларуси. А для этого надо было разрушить и сжечь старую. 209 из 270 городов и районных центров, 9 200 деревень. Сейчас, конечно, будет не так. Сейчас завоеватели берегут чужое имущество. Сейчас все демократически. Целые большие нации превращают в манкуртов и заробитчан. Беларусь хитростью не удалось взять, условный враг отступил на время. Теперь ставка на силу.
Это «Политика без галстуков и купюр». В студии Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой:
Эта неделя прошла под знаком безопасности. Ну что же делать, когда в Польше новая база НАТО. А про свержение власти насильственным путем в Беларуси заявил даже самый консервативный христианин-бчбшник, столп з’ехаўшай у замежжа «пятой колонны» Позняк. Политикан-христианин призывает убить диктатора. За 30 лет ничего не поменялось – только призывы к сплошному террору. Ну, это же другое. Если во благо демократии, то можно, значит…
– Мірная рэвалюцыя. Гэта падрыхтоўка рэвалюцыйнай змены ўлады, но мірнымі метадамі. Але ў рэшце рэшт мірнымі метадамі тут не атрымаецца.
– А якімі метадамі атрымаецца?
– Рэвалюцыя павінна пачынацца мірнымі метадамі. Я не буду тут расказваць, як там, таму што не кожны павінен гэта чуць.
Евгений Пустовой:
Вот именно поэтому 9 Мая Президент подписал декрет. В случае чего временно власть переходит в руки Совета безопасности.
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