«Под тобой огни, значит, деревня – перетяну». Сослуживец Владимира Карвата рассказал о том самом дне

Новости Беларуси. Сегодня, 23 мая, исполняется четверть века со дня подвига Владимира Карвата. Он первым в стране был удостоен звания Героя Беларуси – посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 23 мая, исполняется четверть века со дня подвига Владимира Карвата. Он первым в стране был удостоен звания Героя Беларуси – посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 мая 1996-го летчик до последней секунды жизни уводил неуправляемый Су-27 от деревень под Барановичами. В тот вечер он спас десятки жизней в обмен на одну. За мужество и героизм Владимиру Карвату впервые в суверенной Беларуси присвоили высокое звание.
Петр Трухан, сослуживец Владимира Карвата:
Руководитель полета – подполковник Семашко руководил – дал команду ему на катапультирование три раза. Но учитывая то, что Володя – патриот, посмотрел: под тобой огни, значит, деревня – перетяну и дальше брошу. Ну, деревню Арабовщина перетянул, но высоты не хватило.
Регина Рудая, жительница деревни Арабовщина:
Мы услышали громкий очень звук, когда летел самолет. Но никто не думал о такой страшной беде, что произошла недалеко, буквально рядом с нашим населенным пунктом.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Патриотизм – это родиться, трудиться и умереть ради людей.