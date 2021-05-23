«Под тобой огни, значит, деревня – перетяну». Сослуживец Владимира Карвата рассказал о том самом дне

Новости Беларуси. Сегодня, 23 мая, исполняется четверть века со дня подвига Владимира Карвата. Он первым в стране был удостоен звания Героя Беларуси – посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 мая 1996-го летчик до последней секунды жизни уводил неуправляемый Су-27 от деревень под Барановичами. В тот вечер он спас десятки жизней в обмен на одну. За мужество и героизм Владимиру Карвату впервые в суверенной Беларуси присвоили высокое звание.

Петр Трухан, сослуживец Владимира Карвата:

Руководитель полета – подполковник Семашко руководил – дал команду ему на катапультирование три раза. Но учитывая то, что Володя – патриот, посмотрел: под тобой огни, значит, деревня – перетяну и дальше брошу. Ну, деревню Арабовщина перетянул, но высоты не хватило.

Регина Рудая, жительница деревни Арабовщина:

Мы услышали громкий очень звук, когда летел самолет. Но никто не думал о такой страшной беде, что произошла недалеко, буквально рядом с нашим населенным пунктом.