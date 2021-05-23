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«Под тобой огни, значит, деревня – перетяну». Сослуживец Владимира Карвата рассказал о том самом дне

23 мая 2021 12:10
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Новости Беларуси. Сегодня, 23 мая, исполняется четверть века со дня подвига Владимира Карвата. Он первым в стране был удостоен звания Героя Беларуси – посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Под тобой огни, значит, деревня – перетяну». Сослуживец Владимира Карвата рассказал о том самом дне-1

23 мая 1996-го летчик до последней секунды жизни уводил неуправляемый Су-27 от деревень под Барановичами. В тот вечер он спас десятки жизней в обмен на одну. За мужество и героизм Владимиру Карвату впервые в суверенной Беларуси присвоили высокое звание.

«Под тобой огни, значит, деревня – перетяну». Сослуживец Владимира Карвата рассказал о том самом дне-4

Петр Трухан, сослуживец Владимира Карвата:
Руководитель полета подполковник Семашко руководил дал команду ему на катапультирование три раза. Но учитывая то, что Володя патриот, посмотрел: под тобой огни, значит, деревня – перетяну и дальше брошу. Ну, деревню Арабовщина перетянул, но высоты не хватило.

«Под тобой огни, значит, деревня – перетяну». Сослуживец Владимира Карвата рассказал о том самом дне-7

Регина Рудая, жительница деревни Арабовщина:
Мы услышали громкий очень звук, когда летел самолет. Но никто не думал о такой страшной беде, что произошла недалеко, буквально рядом с нашим населенным пунктом.

«Под тобой огни, значит, деревня – перетяну». Сослуживец Владимира Карвата рассказал о том самом дне-10

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Патриотизм – это родиться, трудиться и умереть ради людей.

# История # общество # Владимир Карват # Петр Трухан # Регина Рудая # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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