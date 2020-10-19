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Виктор Лискович проведёт личный приём граждан 20 октября

19 октября 2020 18:21
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Новости Беларуси. 20 октября личный прием граждан проведет член Президиума Совета Республики Виктор Лискович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович проведёт личный приём граждан 20 октября-1

В графике сенатора запланированы три часа на общение с гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц. Прием пройдет в здании Совета Республики на улице Красноармейская.

# Прием граждан # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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