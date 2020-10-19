Виктор Лискович проведёт личный приём граждан 20 октября

Новости Беларуси. 20 октября личный прием граждан проведет член Президиума Совета Республики Виктор Лискович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 октября личный прием граждан проведет член Президиума Совета Республики Виктор Лискович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В графике сенатора запланированы три часа на общение с гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц. Прием пройдет в здании Совета Республики на улице Красноармейская.