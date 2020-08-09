Евгений Олейник: «Не верилось, что такое количество людей так легко ведутся на любые вбросы»

Новости Беларуси. Эти кадры уже набрали более 2 миллионов просмотров в интернете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что же может произойти со страной, если люди сойдут с ума?

Какие-то люди сидят за границей, доводят мой народ до «фейсбучных» кондиций. И учат меня, как мне жить и что делать, как хлопать в ладоши и как беспредельничать. Как вместо спорта, учебы и дома ходить на проспект задираться с ОМОНом. Всё отработано, парочка вбросов – и ты управляешь умами подростков. Послушай, братишка, с модным айфоном: думай головой, а не телефоном.

Игорь Позняк, СТВ:

Автор этих строк – продюсер и композитор Евгений Олейник. Сегодня он гость нашей студии. Я так понимаю, мы вас буквально вырвали из невероятно плотного графика. Сегодняшний день особенный. Как вы его провели? «Сегодняшний день очень необычный. Мы все его давно ждали»

Евгений Олейник, продюсер, композитор:

Да, сегодняшний день очень необычный. Мы все его давно ждали, давно готовились. Вы знаете, что моя супруга была доверенным лицом кандидата в Президенты Лукашенко. В 20 часов закончились ее полномочия. Это был невероятно насыщенный отрезок жизни. Очень много встреч с людьми. По-другому взглянули и на страну, и на проблемы людей. Очень интересно! Игорь Позняк:

Вы предложили совершенно необычный ракурс на проблему этого года и последних лет, когда именно из таких устройств приходит самая главная опасность. Что вас вдохновило? «Не верилось, что такое количество людей так легко ведутся на любые вбросы»

Евгений Олейник:

На самом деле изначально, конечно, хотелось над всей этой ситуацией шутить, потому что не верилось, что такое количество людей так легко ведутся на любые вбросы, на любую дезинформацию. Но потом как творческие люди мы взглянули внутрь себя и поняли, что там юмора нет вообще. И хочется, конечно, серьезно поговорить с людьми.

Показали, что бывает, если люди ломают то, что долго строилось Для того, чтобы экранизировать все это, мы из общедоступных кадров смонтировали видео о том, что бывает, если люди ломают то, что долго строилось. Скажем так, в общем. Это не обязательно революция, не обязательно какие-то катаклизмы. Это могут быть просто резкие перемены, которые иногда бывают к хорошему, а иногда бывают не к хорошему. Игорь Позняк:

И что бывает, когда люди становятся винтиком в этом невероятном механизме политических технологий, сами того порой не понимая просто. «Манипуляция тем и страшна, что люди не понимают, что ими манипулируют»

Евгений Олейник:

Манипуляция тем и страшна, что люди не понимают, что ими манипулируют. Мне даже странно. Людям лень залезть на сайт МВД, на сайты других госорганов, чтобы проверить информацию, которая очевидно абсурдна. Они верят всему, что им дают. «Мы должны мирно и спокойно доказывать друг другу правоту своих взглядов» Мне бы очень хотелось, чтобы все было мирно. У нас традиционно на выборах часть общества голосует оппозиционно, и это не значит, что мы должны друг против друга совершать какие-то вещи, оскорблять друг друга. Мы все живем в одной стране, у нас просто разные взгляды. Мы должны мирно и спокойно доказывать друг другу правоту своих взглядов, не более того. Вот о чем клип. Игорь Позняк:

Самое главное, сохранить эту страну.

Евгений Олейник:

Конечно. Игорь Позняк:

Читали отзывы, невероятное количество комментариев под вашим видео. Что-то в душу запало? «Большинство людей понимают, о чем мы хотели сказать, и, как и мы, разделяют эту точку зрения» Евгений Олейник:

Запало. Причем я же глубоко исследую, что там происходит. Вот, например, в сети Facebook очень сложно в принципе контролировать поток комментариев, лайков и дизлайков. На данный момент порядка 15 % дизлайков и порядка 85 % одобряющих смайликов («обнимашки», сердечки, лайки). Для меня это хороший сигнал. Для меня это сигнал все-таки о том, что большинство людей понимают, о чем мы хотели сказать, и, как и мы, разделяют эту точку зрения, что этого не должно происходить.

Много провокаторов, много ботов, пустые страницы – тоже люди должны проверять постоянно. Не вступать в споры с пустыми страницами – то есть страница без всякой активности. И оттуда идут, как всегда, самые оскорбительные, самые ужасные комментарии. Игорь Позняк:

Ваш клип – такой повод подискутировать. «Мы за то, чтобы всё было мирно и спокойно» Евгений Олейник:

Это творческая попытка – не знаю, насколько она удачная. Честно, искренне говорю. Возможно, время покажет, что можно было сделать что-то лучше. Но на данный момент именно творческая попытка показать людям, как может быть в случае, если не получится то, что нам пишут оппоненты – мирно, не мирно. Все равно же куча призывов выйти, куча призывов к оскорблениям, куча буллинга, куча интернет-буллинга. Есть определенные посылы, что может случиться хуже. Мы, творческие люди, не хотим, чтобы так случилось. Мы за то, чтобы всё было мирно и спокойно.