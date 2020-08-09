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Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно

09 августа 2020 19:39
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Новости Беларуси. Одни из самых больших участков для голосования находятся в Гродно, в молодом густонаселенном микрорайоне Ольшанка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-1

Расположились они в месте известном – самой крупной в регионе школе, открытой в 2019 году. Именно сюда 9 августа приходят целыми семьями.

Репортаж Галины Буро.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-4

Мы сейчас идем на выборы. Это очень важно для нашей страны, это наше будущее.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-7

Старший сын на каникулах у бабушки, зато младшие идут на выборы вместе с родителями. Многодетная семья Лобан старается показывать пример своим детям во всем. Виктория – фельдшер в детской поликлинике, Сергей – учитель. Мечтают, чтобы и их дети в дальнейшем выбрали достойные профессии, а еще чтобы были уверены в своем будущем. Бюллетени отправляют в урну всей семьей.

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Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-10

Голосование здесь с определением «самое». Во-первых, это самая большая школа в Гродненской области, ее называют школой-гигантом. Во-вторых, избирательные участки самые многочисленные – к каждому относится аж больше 2,5 тысячи избирателей.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-13

Галина Буро, корреспондент:
Школа расположена в молодом густонаселенном микрорайоне Гродно – Ольшанке. Здесь проживают больше 30 тысяч человек. В основном это пары с детьми. Поэтому и урну для голосования на дом никто не заказывает. Все приходят на выборы семьями в полном составе – это своего рода уже традиция. Отсюда и атмосфера на избирательных участках добрая и спокойная.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-16

Многие семьи признаются: выборы для них сродни настоящему празднику. Начиная от концертной программы, буфета с изысками по приятным ценам.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-19

Это смаженки, пиццы, хачапури, сосиски. Также есть большое количество кулинарных изделий.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-22

И удачный бонус для самых маленьких жителей – мольберты для рисования и мастер-классы.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-25

Хорошо. Атмосфера праздника, очень приятно. Малыши довольны, музыка нравится, рисунки. Хорошо все организовано. Молодцы!

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-28

Да и на самих избирательных участках члены комиссии стараются поддерживать климат доброжелательности, поскольку микрорайон молодой, много и впервые голосующих – им особое внимание и поддержка.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-31

Виталий Крупович, председатель участковой комиссии № 92 Октябрьского района Гродно:
Более 30 избирателей, которые впервые голосуют. Им подготовлены небольшие подарочки, то есть они все будут не обделены вниманием.

Приходили на выборы семьями. Показываем, как проходило голосование в молодом микрорайоне Гродно-34

Гродненская область небольшая по своей численности, но здесь, как и по всей стране, на досрочном голосовании фиксировали явку выше, чем в предыдущие электоральные компании – чуть больше 38,5 %. Всего же в регионе создано 656 избирательных участков.

# Выборы в Беларуси # общество # Галина Буро # Виталий Крупович # Фотофакт

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