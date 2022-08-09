«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун. Мы даже пытались разговаривать с оппозиционными изданиями

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Шли вбросы, мы помним [издание признано экстремистским – прим. ред.], который вообще было невозможно читать. Как только интервью какого-то чиновника, все – у нас, извините, слово «чиновник» стало нарицательным. У нас постоянно боты, которые его обольют, причем открытой грязью, которая не соответствует. И начинаешь смотреть кто, так он вообще деструктивный. Его, наверное, психиатру надо показывать, если это нормальный человек, потому что он во всем разбирается: в политике, здравоохранении, образовании. Потому что он везде посты делает, и все отвратительно. Мы формировали мнение, и мы даже пытались заигрывать с тем же самым [издание признано экстремистским – прим. ред.], с другими оппозиционными. Юлия Бешанова, ведущая:

Пытались разговаривать, наладить диалог? Дмитрий Шевцов:

Да, но жизнь показала, что эту змею надо было душить сразу – я говорю, как оно есть. Потому что ни одной статьи, ни одной тематики, ни одной встречи с людьми, представляющими нашу власть, не было адекватным. Всегда все изголялось. Посмотрите, раньше открывали – там все ломается. И люди за столько времени достаточно профессионально нагнетали совсем даже не альтернативное, а лживое представление о происходящих вещах. У нас чиновники – это вообще неизвестно кто и неизвестно как, а эти – мягкие, пушистые и красивые. А там оппозиционный лидер – это же вообще бог какой-то, он чуть же не конфеты детям покупает за собственные деньги. А по факту потом, когда мы посмотрели, какие деньги платились им – с ума можно сойти, насколько это все лживой оказалось монетой. И конечно, мы должны понимать – против нас выступала одна из сильнейших идеологически грамотных стран, которая даже в свое время развалила СССР. Поэтому и подходы были достаточно серьезные. И понять, что нас обрабатывают, тоже надо было время, в том, чтобы убедиться. «Ошибки, которые были допущены и со стороны государства»

Илья Бегун, политический аналитик «Минская Правда»:

Надо еще признать такой аспект, что были ошибки, которые были допущены и со стороны государства. Дмитрий Шевцов:

Так оно и есть. Илья Бегун:

В первую очередь, это недооценка влияния информационных технологий, недооценка влияния социальных сетей и всех этих механизмов современных. Почему я затронул даже изначально этот акцент на том, что аудитория была более молодая – в среднем на 70 лет моложе. Те, кто сейчас, скажем так, порой пытается оценить произошедшее в 2020 году, они не всегда честно даже себе признаются в том моменте, что они не совсем понимают, о чем идет речь. Потому что какие-то группы в Telegram, автоматизированные боты – что-то такое. Я сам периодически сталкиваюсь с людьми. Буквально на днях сотрудники одной из структур, к ним пришло заявление: угроза жизни. Они пытались понять, что за человек. Человек находится за границей, их инструментами, которые у них в рамках оперативно-розыскной деятельности допустимы в рамках их работы, пару дней не могли понять, кто это. Я сел, за 10 минут всю информацию нашел, потому что я знаю, в каких ботах можно узнать информацию о том, в каких группах, где и как искать по номеру телефона, как он у кого подписан. Я нашел, где и как он работает. В итоге людям через 10 минут дал информацию о том, вплоть до адреса, где он работает в другой стране, в другом городе. Я к тому, что порой консервативный подход, с одной стороны, дает фундаментальность, но с другой стороны, иногда с точки зрения информационных технологий может быть отставание от всех современных инструментов, которыми оппоненты пользуются. «Мы должны были уже тогда понимать, что через социальные сети можно совершить любую революцию»