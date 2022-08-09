«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун.
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Шли вбросы, мы помним [издание признано экстремистским – прим. ред.], который вообще было невозможно читать. Как только интервью какого-то чиновника, все – у нас, извините, слово «чиновник» стало нарицательным. У нас постоянно боты, которые его обольют, причем открытой грязью, которая не соответствует. И начинаешь смотреть кто, так он вообще деструктивный. Его, наверное, психиатру надо показывать, если это нормальный человек, потому что он во всем разбирается: в политике, здравоохранении, образовании. Потому что он везде посты делает, и все отвратительно. Мы формировали мнение, и мы даже пытались заигрывать с тем же самым [издание признано экстремистским – прим. ред.], с другими оппозиционными.
Юлия Бешанова, ведущая:
Пытались разговаривать, наладить диалог?
Дмитрий Шевцов:
Да, но жизнь показала, что эту змею надо было душить сразу – я говорю, как оно есть. Потому что ни одной статьи, ни одной тематики, ни одной встречи с людьми, представляющими нашу власть, не было адекватным. Всегда все изголялось. Посмотрите, раньше открывали – там все ломается. И люди за столько времени достаточно профессионально нагнетали совсем даже не альтернативное, а лживое представление о происходящих вещах. У нас чиновники – это вообще неизвестно кто и неизвестно как, а эти – мягкие, пушистые и красивые. А там оппозиционный лидер – это же вообще бог какой-то, он чуть же не конфеты детям покупает за собственные деньги. А по факту потом, когда мы посмотрели, какие деньги платились им – с ума можно сойти, насколько это все лживой оказалось монетой. И конечно, мы должны понимать – против нас выступала одна из сильнейших идеологически грамотных стран, которая даже в свое время развалила СССР. Поэтому и подходы были достаточно серьезные. И понять, что нас обрабатывают, тоже надо было время, в том, чтобы убедиться.
Илья Бегун, политический аналитик «Минская Правда»:
Надо еще признать такой аспект, что были ошибки, которые были допущены и со стороны государства.
Дмитрий Шевцов:
Так оно и есть.
Илья Бегун:
В первую очередь, это недооценка влияния информационных технологий, недооценка влияния социальных сетей и всех этих механизмов современных. Почему я затронул даже изначально этот акцент на том, что аудитория была более молодая – в среднем на 70 лет моложе. Те, кто сейчас, скажем так, порой пытается оценить произошедшее в 2020 году, они не всегда честно даже себе признаются в том моменте, что они не совсем понимают, о чем идет речь. Потому что какие-то группы в Telegram, автоматизированные боты – что-то такое. Я сам периодически сталкиваюсь с людьми. Буквально на днях сотрудники одной из структур, к ним пришло заявление: угроза жизни. Они пытались понять, что за человек. Человек находится за границей, их инструментами, которые у них в рамках оперативно-розыскной деятельности допустимы в рамках их работы, пару дней не могли понять, кто это. Я сел, за 10 минут всю информацию нашел, потому что я знаю, в каких ботах можно узнать информацию о том, в каких группах, где и как искать по номеру телефона, как он у кого подписан. Я нашел, где и как он работает. В итоге людям через 10 минут дал информацию о том, вплоть до адреса, где он работает в другой стране, в другом городе. Я к тому, что порой консервативный подход, с одной стороны, дает фундаментальность, но с другой стороны, иногда с точки зрения информационных технологий может быть отставание от всех современных инструментов, которыми оппоненты пользуются.
Дмитрий Шевцов:
На 100 % соглашусь. Недопоняли критичности ситуации, именно воздействия и влияния информационных технологий. Хотя был до этого четкий пример – победа Трампа через социальные сети. Мы должны были уже тогда понимать, что через социальные сети можно совершить любую революцию – то, что и произошло. Конечно, Российская Федерация молодцы. Они научились на нашем примере. Они четко начали обрубать различные социальные сети, мессенджеры и так далее. Но мы тоже не понимали, мы видели то количество нахлынувшей информации. Даже если бы мы тогда и обрубили некоторые мессенджеры, может, это было бы еще хуже, потому что люди вообще ничем не владеют. По телевизору показывают такую жуть, что ты не знаешь, что творится в соседнем микрорайоне даже в одном городе. Но работа просто колоссальная. Мы, наверное, даже и на толику не осознаем, насколько сложно было тем спецслужбам, которые были погружены в эти все социальные сети, чтобы выявить организаторов и их разъединить между собой. Но мы должны были понимать, что информационная составляющая, хотя про войну информационную Президент когда уже говорил...
Юлия Бешанова:
Мы многое знали, да.
Дмитрий Шевцов:
Давным-давно уже говорил. Но все-таки мы, наверное, не до конца осознавали, насколько это серьезно.
Илья Бегун:
Мы пытаемся вынырнуть в этом вопросе честно, не снимая белых перчаток. А враг не гнушается абсолютно спокойно эти перчатки снять и еще измазаться ими по самый локоть. Поэтому у нас и возникают порой проблемы, что мы вроде и хотим ответить, но порой этот ответ будет выходить за рамки морали и нравственности.
Дмитрий Шевцов:
Да. Но вы знаете, с волками жить – по-волчьи выть.
Юлия Бешанова:
Мы только учимся отвечать.
Дмитрий Шевцов:
В драке и войне побеждает тот, кто победил. И прав тот, кто победил. Вот и все.
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