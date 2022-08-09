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«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?

09 августа 2022 20:18
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун.

Мы даже пытались разговаривать с оппозиционными изданиями

«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?-1

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Шли вбросы, мы помним [издание признано экстремистским – прим. ред.], который вообще было невозможно читать. Как только интервью какого-то чиновника, все – у нас, извините, слово «чиновник» стало нарицательным. У нас постоянно боты, которые его обольют, причем открытой грязью, которая не соответствует. И начинаешь смотреть кто, так он вообще деструктивный. Его, наверное, психиатру надо показывать, если это нормальный человек, потому что он во всем разбирается: в политике, здравоохранении, образовании. Потому что он везде посты делает, и все отвратительно. Мы формировали мнение, и мы даже пытались заигрывать с тем же самым [издание признано экстремистским – прим. ред.], с другими оппозиционными.

Юлия Бешанова, ведущая:
Пытались разговаривать, наладить диалог?

Дмитрий Шевцов:
Да, но жизнь показала, что эту змею надо было душить сразу – я говорю, как оно есть. Потому что ни одной статьи, ни одной тематики, ни одной встречи с людьми, представляющими нашу власть, не было адекватным. Всегда все изголялось. Посмотрите, раньше открывали – там все ломается. И люди за столько времени достаточно профессионально нагнетали совсем даже не альтернативное, а лживое представление о происходящих вещах. У нас чиновники – это вообще неизвестно кто и неизвестно как, а эти – мягкие, пушистые и красивые. А там оппозиционный лидер – это же вообще бог какой-то, он чуть же не конфеты детям покупает за собственные деньги. А по факту потом, когда мы посмотрели, какие деньги платились им – с ума можно сойти, насколько это все лживой оказалось монетой. И конечно, мы должны понимать – против нас выступала одна из сильнейших идеологически грамотных стран, которая даже в свое время развалила СССР. Поэтому и подходы были достаточно серьезные. И понять, что нас обрабатывают, тоже надо было время, в том, чтобы убедиться.

«Ошибки, которые были допущены и со стороны государства»

«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?-4

Илья Бегун, политический аналитик «Минская Правда»:
Надо еще признать такой аспект, что были ошибки, которые были допущены и со стороны государства.

Дмитрий Шевцов:
Так оно и есть.

Илья Бегун:
В первую очередь, это недооценка влияния информационных технологий, недооценка влияния социальных сетей и всех этих механизмов современных. Почему я затронул даже изначально этот акцент на том, что аудитория была более молодая – в среднем на 70 лет моложе. Те, кто сейчас, скажем так, порой пытается оценить произошедшее в 2020 году, они не всегда честно даже себе признаются в том моменте, что они не совсем понимают, о чем идет речь. Потому что какие-то группы в Telegram, автоматизированные боты – что-то такое. Я сам периодически сталкиваюсь с людьми. Буквально на днях сотрудники одной из структур, к ним пришло заявление: угроза жизни. Они пытались понять, что за человек. Человек находится за границей, их инструментами, которые у них в рамках оперативно-розыскной деятельности допустимы в рамках их работы, пару дней не могли понять, кто это. Я сел, за 10 минут всю информацию нашел, потому что я знаю, в каких ботах можно узнать информацию о том, в каких группах, где и как искать по номеру телефона, как он у кого подписан. Я нашел, где и как он работает. В итоге людям через 10 минут дал информацию о том, вплоть до адреса, где он работает в другой стране, в другом городе. Я к тому, что порой консервативный подход, с одной стороны, дает фундаментальность, но с другой стороны, иногда с точки зрения информационных технологий может быть отставание от всех современных инструментов, которыми оппоненты пользуются.

«Мы должны были уже тогда понимать, что через социальные сети можно совершить любую революцию»

«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?-7

Дмитрий Шевцов:
На 100 % соглашусь. Недопоняли критичности ситуации, именно воздействия и влияния информационных технологий. Хотя был до этого четкий пример – победа Трампа через социальные сети. Мы должны были уже тогда понимать, что через социальные сети можно совершить любую революцию – то, что и произошло. Конечно, Российская Федерация молодцы. Они научились на нашем примере. Они четко начали обрубать различные социальные сети, мессенджеры и так далее. Но мы тоже не понимали, мы видели то количество нахлынувшей информации. Даже если бы мы тогда и обрубили некоторые мессенджеры, может, это было бы еще хуже, потому что люди вообще ничем не владеют. По телевизору показывают такую жуть, что ты не знаешь, что творится в соседнем микрорайоне даже в одном городе. Но работа просто колоссальная. Мы, наверное, даже и на толику не осознаем, насколько сложно было тем спецслужбам, которые были погружены в эти все социальные сети, чтобы выявить организаторов и их разъединить между собой. Но мы должны были понимать, что информационная составляющая, хотя про войну информационную Президент когда уже говорил...

Юлия Бешанова:
Мы многое знали, да.

Дмитрий Шевцов:
Давным-давно уже говорил. Но все-таки мы, наверное, не до конца осознавали, насколько это серьезно.

«Эту змею надо было душить сразу». Какие ошибки в информационной войне государство допустило 2 года назад?-10

Илья Бегун:
Мы пытаемся вынырнуть в этом вопросе честно, не снимая белых перчаток. А враг не гнушается абсолютно спокойно эти перчатки снять и еще измазаться ими по самый локоть. Поэтому у нас и возникают порой проблемы, что мы вроде и хотим ответить, но порой этот ответ будет выходить за рамки морали и нравственности.

Дмитрий Шевцов:
Да. Но вы знаете, с волками жить – по-волчьи выть.

Юлия Бешанова:
Мы только учимся отвечать.

Дмитрий Шевцов:
В драке и войне побеждает тот, кто победил. И прав тот, кто победил. Вот и все.

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