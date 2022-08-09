«Понимали, что пять лет недостаточно». Когда начали готовиться к протестам 2020-го?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун. Юлия Бешанова, ведущая:

Вы говорили, что оппоненты были настроены на более молодую аудиторию. Как долго вообще готовилась эта вся волна? Для того чтобы вывести такое число людей на улицы, действительно нужна была подготовка, тем более вышли практически мгновенно. Как долго это готовилось?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Я думаю, что после 2010 года они начали к этому готовиться достаточно серьезно. Юлия Бешанова:

А как тогда мы этого не замечали? Дмитрий Шевцов:

Сложно сказать. «В медицине и политике разбирается каждый». Почему не удалось избежать митингов в 2020-м? Читайте здесь.

Юлия Бешанова:

Если готовились с 2010 года… Дмитрий Шевцов:

Можно много философствовать по этому вопросу. Я думаю, что мы рано или поздно придем к этому мнению, что же послужило. Но в рамках этой передачи я хочу сказать, что когда в 2010 году, когда им просто не удалось нахрапом разгромить Дом правительства, когда на площади Ленина устроили погром, их быстро разогнали, они поняли, что в лоб не срабатывает – здесь надо хитрить. Я думаю, что, может быть, раньше. Это просто такие пробы, кости бросали. И уже к 2015 году понимали, что что-то будет, но как-то лайтово достаточно прошло. То есть люди просто готовили почву, они понимали, что пять лет недостаточно, надо больше времени, чтобы зародить это брожение в массах. Плюс заигрывание в демократию с нами, когда нас Европейский союз вроде бы принимает, потом не принимает.