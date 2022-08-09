Силовики понимали, что надо просто стиснуть зубы и терпеть. Очевидцы вспоминают, каким было 9 августа 2020-го в Минске
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун.
Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня в новейшей истории Беларуси дата памятная. Прошло ровно два года после выборов Президента, после не совсем хороших событий, которые происходили на наших глазах и на наших улицах. Какие у вас остались воспоминания и об этом дне, и о последующих событиях?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Сложно сказать. Конечно, остался осадок. Сейчас уже можно говорить: что ни делается, все к лучшему. Время это показало, потому что прошло два года, мы достаточно быстро избавились от различной шелухи. Как хорошее, крепкое зерно, которое избавляется от шелухи. То же самое сделали мы (в прямом и переносном смысле). Мы увидели некоторых людей в совсем другом ракурсе, насколько они себя ярко проявили в деструктивном плане. Поэтому, конечно, хорошо, что это случилось сейчас, а не когда-нибудь попозже.
Юлия Бешанова:
Об этом мы уже говорим только через два года.
Дмитрий Шевцов:
То, что случилось тогда, конечно, и я подозревал, что президентские выборы будут сложными, потому что оппозиция у нас каждые президентские выборы готовится к этому делу, начинает раскачивать и население, и политику, и сам выборный процесс, искать какие-то изъяны. Поэтому подспудно я ожидал. Но я не ожидал, что у нас спланируют сделать революцию, настоящую классическую революцию. Та, которая произошла в Грузии; та, которая произошла в Украине еще даже до 2014 года с их «помаранчевыми» революциями и всем остальным. Конечно, это было страшно, это было жутко, это было необычно, и ты не знал, а что же дальше. Ты живешь как нормальный гражданин, ты отстаиваешь свою страну, и ты не понимаешь, какие силы сюда вклинятся еще извне.
Юлия Бешанова:
Наверное, мы не совсем понимали масштаб происходящего.
Дмитрий Шевцов:
Да нет, масштаб был понятен. Сразу было понятно, как только в первые сутки (вечером 9 августа) началось противостояние по всему центру города, что невозможно было проехать – все было блокировано. Уже тогда, в принципе, было понятно, что ситуация очень обострена и она будет такая, как никогда до этого. Ближайшие несколько дней показали, когда ночью устраивали беспорядки, ломали, громили, делали баррикады, а рано утром наши службы коммунальные все это приводили в божеский вид, как будто ни в чем не бывало, мы начинали ехать, и потом опять это все начиналось, как только они отсыпались (часов, наверное, с 11), это все новой волной. И до поздней ночи это все шло. А потом, когда уже началось открытое противостояние сотрудникам силовых органов, когда им пришлось уже применять слезоточивый газ, выйти в полном обмундировании, потому что на них нападки были, мы видели те кадры, что там бросалось, летело. Когда мы уже в ближайшее время видели, как пытались с оружием в руках завладеть автомобилем грузовым, перегородить, когда сбивали сотрудников милиции, тогда уже было понятно, что ситуация, мягко говоря, очень критичная.
Юлия Бешанова:
Илья, какие ваши впечатления остались от тех событий?
Илья Бегун, политический аналитик «Минская Правда»:
Я как непосредственный свидетель того, что там происходило, могу сказать, что слово «мирный» не подходит к этому совсем, то есть это не просто антоним.
Юлия Бешанова:
Но сейчас они говорят, что это был мирный протест.
Илья Бегун:
Это никогда не было мирным протестом. Говоря про 9 число, уже в тот день в Минске были попытки закидать сотрудников милиции камнями, уже в тот день приходилось применять спецсредства. Спустя два года, посмотрев, как проходили различные протесты, якобы такие же мирные, в других странах, в том числе в светлейших демократиях, на которые ссылаются оппоненты власти, у нас еще очень даже по-дружески, по-доброму, очень по-отечески отнеслись к тем, кто выходил, потому что очень многие люди из силовых структур, с кем мне даже пришлось пообщаться, понимали, что надо просто стиснуть зубы и терпеть, потому что, может быть, кто-то и хотел по-человечески ответить за себя, за оскорбления, за унижения, за те нападки, которые осуществляли на них и их семьи. Но они терпели и повели себя максимально толерантно, максимально лояльно, насколько вообще в такой ситуации можно себя повести.
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