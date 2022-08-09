Силовики понимали, что надо просто стиснуть зубы и терпеть. Очевидцы вспоминают, каким было 9 августа 2020-го в Минске

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и политический обозреватель «Минской Правды» Илья Бегун. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня в новейшей истории Беларуси дата памятная. Прошло ровно два года после выборов Президента, после не совсем хороших событий, которые происходили на наших глазах и на наших улицах. Какие у вас остались воспоминания и об этом дне, и о последующих событиях?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Сложно сказать. Конечно, остался осадок. Сейчас уже можно говорить: что ни делается, все к лучшему. Время это показало, потому что прошло два года, мы достаточно быстро избавились от различной шелухи. Как хорошее, крепкое зерно, которое избавляется от шелухи. То же самое сделали мы (в прямом и переносном смысле). Мы увидели некоторых людей в совсем другом ракурсе, насколько они себя ярко проявили в деструктивном плане. Поэтому, конечно, хорошо, что это случилось сейчас, а не когда-нибудь попозже. Юлия Бешанова:

Об этом мы уже говорим только через два года. Дмитрий Шевцов:

То, что случилось тогда, конечно, и я подозревал, что президентские выборы будут сложными, потому что оппозиция у нас каждые президентские выборы готовится к этому делу, начинает раскачивать и население, и политику, и сам выборный процесс, искать какие-то изъяны. Поэтому подспудно я ожидал. Но я не ожидал, что у нас спланируют сделать революцию, настоящую классическую революцию. Та, которая произошла в Грузии; та, которая произошла в Украине еще даже до 2014 года с их «помаранчевыми» революциями и всем остальным. Конечно, это было страшно, это было жутко, это было необычно, и ты не знал, а что же дальше. Ты живешь как нормальный гражданин, ты отстаиваешь свою страну, и ты не понимаешь, какие силы сюда вклинятся еще извне.

Юлия Бешанова:

Наверное, мы не совсем понимали масштаб происходящего. Дмитрий Шевцов:

Да нет, масштаб был понятен. Сразу было понятно, как только в первые сутки (вечером 9 августа) началось противостояние по всему центру города, что невозможно было проехать – все было блокировано. Уже тогда, в принципе, было понятно, что ситуация очень обострена и она будет такая, как никогда до этого. Ближайшие несколько дней показали, когда ночью устраивали беспорядки, ломали, громили, делали баррикады, а рано утром наши службы коммунальные все это приводили в божеский вид, как будто ни в чем не бывало, мы начинали ехать, и потом опять это все начиналось, как только они отсыпались (часов, наверное, с 11), это все новой волной. И до поздней ночи это все шло. А потом, когда уже началось открытое противостояние сотрудникам силовых органов, когда им пришлось уже применять слезоточивый газ, выйти в полном обмундировании, потому что на них нападки были, мы видели те кадры, что там бросалось, летело. Когда мы уже в ближайшее время видели, как пытались с оружием в руках завладеть автомобилем грузовым, перегородить, когда сбивали сотрудников милиции, тогда уже было понятно, что ситуация, мягко говоря, очень критичная. Юлия Бешанова:

Илья, какие ваши впечатления остались от тех событий?