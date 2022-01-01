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«Эту практику будем расширять». Артём Цуран о важности патриотического воспитания

01 января 2022 12:30
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Новости Беларуси. Минск подводит итоги 2021-го. Год был непростой, но белорусы этого в основном не прочувствовали. Сады, школы строились, зарплаты росли, пособия выплачивались, цены не шокировали, людей лечили, праздники не отменяли, за здоровьем следили, спорт развивали, идеологию поднимали. В этом году представители власти стали еще ближе к людям, в том числе руководители городской администрации, а значит, в этом диалоге задачи и проблемы решались быстрее. О том, чего удалось достичь, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном.    

Екатерина Забенько, ведущая:  
Снега и зимы мы уже дождались. Так что, думаю, будут шансы у всех воспользоваться этими прекрасными городскими возможностями – окунуться в зимние виды спорта. Серьезный акцент сделан на патриотическом воспитании молодежи. На ваш взгляд, педагоги в школах, идеологи на местах смогли ли расширить в восприятии белорусов такое понятие, как патриотизм? Как вы сами его понимаете для себя?  

«Эту практику будем расширять». Артём Цуран о важности патриотического воспитания-1

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:  
На самом деле, настолько широкое понятие включает в себя одно такое короткое слово, что даже просто банальная любовь к родине, это уже недостаточно. Это необходимо жить родиной своей, жить своим городом, жить своей семьей, жить своей страной и понимать, что это все едино. Это невозможно разделить себя и свою Республику Беларусь, себя и свой Минск, себя и свою семью. Мы все одна большая семья.  

Екатерина Забенько:  
Все, что делается во благо, это уже патриотизм.  

Артем Цуран:  
Для нашего города, для нашего микрорайона. Это уже можно сравнить, что да, мы говорим о патриотизме. Да, есть общественные объединения, у них есть свои уставы. Под эти уставы люди, естественно, и ориентируются, нравится это общественное объединение, не нравится, упаси бог тут какое-то применять силовое привлечение либо нажим. Параллельно с этим мы развиваем классы патриотической направленности. Это и классы совместно с органами Министерства чрезвычайных ситуаций, естественно, Министерства обороны и МВД. Эти все направления имеют очень хороший резонанс. И желающих в такие классы тоже достаточно много. И эту практику будем расширять настолько, насколько будет потребность у самих учащихся и родителей. Что касается клубов, сейчас форма работы такая, что дети закреплены за центрами внешкольной работы с возможностью посещения воинских частей.  

«Эту практику будем расширять». Артём Цуран о важности патриотического воспитания-4

Екатерина Забенько:  
Это прямо трендом стало для молодежи. И «Рысь», и «Гранит», и «Отвага». Я считаю, прорыв. В этом году столько клубов открылось. Вы были на открытии нескольких клубов. Вы, наверное, хорошо знакомы с этой деятельностью. Вот расскажите, насколько она в правильном идет направлении и нужно ли ее расширять в будущем?  

«Эту практику будем расширять». Артём Цуран о важности патриотического воспитания-7

Артем Цуран:  
Мы ощущаем очень острый интерес со стороны детей. Детям интересно, чем живет солдат, как устроен быт. И для поддержания этого интереса, естественно, мы их и приглашаем. И здесь, конечно, нельзя не отметить руководство коллег наших, руководство Министерства внутренних дел, потому что инициатива идет и оттуда по тому, чтобы приглашать наших детей в воинские части, знакомить их с этим бытом служащих и немножко попробовать этой реальной солдатской жизни.  

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# Образование в Беларуси # общество # Артем Цуран # Екатерина Забенько # Фотофакт

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