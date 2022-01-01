«Эту практику будем расширять». Артём Цуран о важности патриотического воспитания

Новости Беларуси. Минск подводит итоги 2021-го. Год был непростой, но белорусы этого в основном не прочувствовали. Сады, школы строились, зарплаты росли, пособия выплачивались, цены не шокировали, людей лечили, праздники не отменяли, за здоровьем следили, спорт развивали, идеологию поднимали. В этом году представители власти стали еще ближе к людям, в том числе руководители городской администрации, а значит, в этом диалоге задачи и проблемы решались быстрее. О том, чего удалось достичь, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Екатерина Забенько, ведущая:

Снега и зимы мы уже дождались. Так что, думаю, будут шансы у всех воспользоваться этими прекрасными городскими возможностями – окунуться в зимние виды спорта. Серьезный акцент сделан на патриотическом воспитании молодежи. На ваш взгляд, педагоги в школах, идеологи на местах смогли ли расширить в восприятии белорусов такое понятие, как патриотизм? Как вы сами его понимаете для себя?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

На самом деле, настолько широкое понятие включает в себя одно такое короткое слово, что даже просто банальная любовь к родине, это уже недостаточно. Это необходимо жить родиной своей, жить своим городом, жить своей семьей, жить своей страной и понимать, что это все едино. Это невозможно разделить себя и свою Республику Беларусь, себя и свой Минск, себя и свою семью. Мы все одна большая семья. Екатерина Забенько:

Все, что делается во благо, это уже патриотизм. Артем Цуран:

Для нашего города, для нашего микрорайона. Это уже можно сравнить, что да, мы говорим о патриотизме. Да, есть общественные объединения, у них есть свои уставы. Под эти уставы люди, естественно, и ориентируются, нравится это общественное объединение, не нравится, упаси бог тут какое-то применять силовое привлечение либо нажим. Параллельно с этим мы развиваем классы патриотической направленности. Это и классы совместно с органами Министерства чрезвычайных ситуаций, естественно, Министерства обороны и МВД. Эти все направления имеют очень хороший резонанс. И желающих в такие классы тоже достаточно много. И эту практику будем расширять настолько, насколько будет потребность у самих учащихся и родителей. Что касается клубов, сейчас форма работы такая, что дети закреплены за центрами внешкольной работы с возможностью посещения воинских частей.

Екатерина Забенько:

Это прямо трендом стало для молодежи. И «Рысь», и «Гранит», и «Отвага». Я считаю, прорыв. В этом году столько клубов открылось. Вы были на открытии нескольких клубов. Вы, наверное, хорошо знакомы с этой деятельностью. Вот расскажите, насколько она в правильном идет направлении и нужно ли ее расширять в будущем?