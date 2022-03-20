Благоприятные дни для посадок и проращивания семян. Лунный календарь садовода на конец первого весеннего месяца

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать конец первого весеннего месяца? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

21 и 22 марта благоприятные дни для посева практически всех овощных растений: томата, огурцов, перца, баклажана, белокочанной, цветной капусты, кольраби, брокколи, посев зеленных: моркови, петрушки корневой, свеклы, редиски и других корнеплодов. Если почва оттаяла, можно посадить чеснок. А вот обрезка, деление клубнелуковиц и корней не рекомендуются.