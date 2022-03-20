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Благоприятные дни для посадок и проращивания семян. Лунный календарь садовода на конец первого весеннего месяца

20 марта 2022 10:13
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать конец первого весеннего месяца? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

21 и 22 марта благоприятные дни для посева практически всех овощных растений: томата, огурцов, перца, баклажана, белокочанной, цветной капусты, кольраби, брокколи, посев зеленных: моркови, петрушки корневой, свеклы, редиски и других корнеплодов. Если почва оттаяла, можно посадить чеснок. А вот обрезка, деление клубнелуковиц и корней не рекомендуются.  

Благоприятные дни для посадок и проращивания семян. Лунный календарь садовода на конец первого весеннего месяца-1

23 и 24 марта в теплице можно посеять лук и чеснок. Эти дни будут благоприятными для обработки растений от вредителей и болезней. Не рекомендуется пасынковать, пикировать, прищипывать, обрезать (растения чувствительны к механическим повреждениям), проращивать семена и поливать.  

25 марта можно смело замачивать семена, а также сеять капусту и горький перец.  

Благоприятные дни для посадок и проращивания семян. Лунный календарь садовода на конец первого весеннего месяца-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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