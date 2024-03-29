Занимаются с первого класса. Вот как детям в новодворской школе прививают любовь к музыке

Как и драгоценные камни, таланты требуют тщательной огранки. Об этом в Новодворской средней школе знают не понаслышке. Уже с первого класса у детей развивают творческие способности. Направления на выбор – хор, сольфеджио, музыкальные инструменты, вокал. Занято около 150 школьников. Они выступают на концертах, участвуют в шоу и завоевывают зрительские сердца, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 100 процентов усидчивости, мотивации и веры в себя. Та самая формула успеха, которой стараются придерживаться школьники на каждом занятии по музыке. И это дает свои плоды. Многие показывают результат практически сразу. Второклассница Виктория Бурко играет на цимбалах второй год. Первые звуки инструмента сразу погружают в творчество.

Виктория Бурко, ученица Новодворской средней школы:

У нас спросили: кто хочет играть на цимбалах? Я сказала, что хочу. Я не знала, что это такое. Я участвовала в некоторых конкурсах, школьных концертах, у меня есть уже дипломы. Талант можно взрастить только талантом. Поэтому в штат набирают опытных учителей-музыкантов. Всего их восемь. И каждый из них владеет минимум двумя инструментами. Этот учитель музыки стал гостем передачи Андрея Малахова. Вот как балалайка помогла прославиться белорусу – подробности здесь.

Тот, кто хоть раз слышал звучание цимбал, не забудет. И это неудивительно. Звук инструмента используют в кинокартинах и спектаклях. И даже известный русский композитор Игорь Стравинский был настолько очарован звуком инструмента, что приобрел цимбалы, чтобы научится играть.