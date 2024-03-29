Яркая и жизнерадостная. Поговорили с Алесей Алехнович о работе на телевидении, хобби и мечтах

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алеся Алехнович, ведущая программы «Новое утро» на РТР-Беларусь:

Мне позвонили и сказали, что ваша кандидатура утверждена. Сначала была, как обычно, пауза. Думаю: так, что-то, наверное, изменилось в этой Вселенной. Была, конечно, очень рада.

К слову, активной и целеустремленной девушка была с самого детства.

Алеся Алехнович:

Я и брат мой родились на Байкале. Там эта зима три времени в году. Но она не такая, как у нас. Там и снег, и мороз, климат другой. Очень красивая природа. На выходные каждый раз мы то в лес, то на речку, то в поле.

Инвалидность у меня с 12 лет, четвертая стадия рака у меня была, опухоль была на спинном мозге, потому меня парализовало. Был очень долгий период лечения, два года мы жили с мамой в больнице, там и до хосписа доходило. А потом был долгий сложный период реабилитации. Самую большую часть в самый сложный период лечения моя семья сыграла роль, мама, которая вытягивала меня всеми силами.