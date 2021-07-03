«Живой» флаг Беларуси и реконструкция сражений в небе. Как в Могилёве отметили 80-летие освобождения города?

Новости Беларуси. Почти 6 тысяч человек пришли 3 июля на Буйничское поле в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь отмечали День Независимости и 80-летие освобождения города.

На площадке развернулось театрализованное представление, которое напомнило о начале войны и обороне города на Днепре. Залпы орудий, выстрелы и военная техника особенно впечатлили юных зрителей. Реконструкция военных действий развернулась не только на земле, но и в небе. По скорости и маневренности техника позволила очень близко передать воздушное сражение в небе во время войны.

Для нашей семьи это большой праздник. Мы очень горды за наш любимый город Могилев, мы привезли сюда детей показать и рассказать историю нашего города, как это было, как тяжело освобождали, защищали. Мы чтим память, мы гордимся тем, что наша страна вот так поднялась после войны, поэтому это святой праздник для нашей семьи, как и День Победы.

И мама моя тоже в партизанах была, бабушка, поэтому я пытаюсь то, что мне мама рассказывала, своим детям и внукам рассказать. Надеюсь, что у них это останется в памяти, потому что память – это жизнь.