«Без патриотизма мы не сможем». Белорусы почтили память воинов в Брестской крепости

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, проходят 3 июля во всех уголках нашей страны. В этот день принято говорить и о тех, кто первым был вынужден встать на защиту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память солдат, которые отчаянно сражались за нашу свободу, почтили в святом для каждого белоруса месте – Брестской крепости. Истерзанные стены Цитадели – свидетели начала войны и невероятного мужества нашего народа. Сегодня здесь звучат слова благодарности тем, кто своим подвигом доказал: белорусы всегда готовы и будут бороться за свою независимость. Тысячи горожан принесли цветы и траурные венки к Вечному огню крепости-героя.

Наша в страна на самом деле светлая, позитивная, доброжелательная, несет только позитив, здоровье, мир. Мы за мир. Мы за независимость, поэтому, я думаю, нас не сломить.

В этот день надо быть главным патриотом и детям объяснять. Вот, у меня старшенькая с флагом – истинный патриот, воспитываем. Очень надо испытывать любовь к Родине. Без любви к Родине, без патриотизма мы не сможем.