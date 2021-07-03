«Здесь особая атмосфера». Форсирование Днепра – побывали там, где начиналась операция «Багратион»

Новости Беларуси. В пограничном Лоеве на воды Днепра спустили венок в память о погибших при форсировании реки во время освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно на этом берегу лежат истоки операции «Багратион». Цена новой страницы в истории белорусской независимости – жизни более 50 тысяч советских солдат, навсегда оставшихся здесь осенью 1943-го. Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, поистине битва героев: ни до, ни после нее ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления героизма. Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2 438 участников этого сражения.

Никита Гараев, житель Лоева:

Здесь, где мы сейчас с вами находимся, это Музей битвы за Днепр, братское захоронение. Здесь особая атмосфера. Каждый раз, когда находишься здесь, чувствуешь именно тот подвиг и те силы, которые приложили наши земляки, дабы мы с вами жили в хорошей, свободной и независимой стране. Независимость мы заслужили своим трудом, потом и кровью, пролитой в период Второй мировой войны.

Вероника Байкова, председатель Лоевского райисполкома:

Для каждого белоруса это самый главный праздник нашей страны. Это действительно день нашей славы и чести, нашей памяти о прошлом, гордости за настоящее и надежды на будущее. Пусть в наших домах будут счастье, благополучие, мир, спокойствие.