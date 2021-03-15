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Александр Лукашенко о Конституции: «Закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране»

15 марта 2021 07:26
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Новости Беларуси. Гарантия свобод граждан, их прав на жизнь, труд, образование. В Беларуси отмечается День Конституции. Поздравление в честь праздника соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко о Конституции: «Закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принятый на рубеже эпох Основной закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи. Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений.

И, как сообщает Telegram-канал «Пул первого», 15 марта у Президента соберется конституционная комиссия.

В День Конституции нотариусы бесплатно проконсультируют всех желающих

По случаю праздника 15 марта можно бесплатно получить правовую помощь. Консультации проводят нотариусы.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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