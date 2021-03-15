От заведующего кафедрой до ректора Академии музыки. В чём секрет успеха женщины года – Екатерины Дуловой

Пришла весна – самое время подводить итоги городского этапа конкурса «Женщина года». По традиции он объединил представительниц прекрасного пола из разных сфер: все они красивые, интересные и в чем-то особенные. В номинации «Успешный руководитель» победу одержала ректор Белорусской академии музыки – Екатерина Дулова.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Конечно, это было приятно. И, собственно, представить свои достижения, ну, наверное, это очень просто. Вот они есть – пожалуйста, судите о них. В виде наград, в виде каких-то дел, в виде результатов, о которых знают: и студенты, и наши выпускники, и те творческие коллективы, куда пришли наши выпускники. Результаты, которые говорят о том, что сегодня Академия музыки – это удивительный вуз, о нем знают все по одной простой причине, потому что другого такого вуза нет, профессиональные музыканты готовятся только здесь.

Сочетание лидерства и академической глубины. Сегодня она – успешный руководитель, а когда-то и подумать не могла, что так сойдутся звезды. Музыка и творчество – естественная среда для нашей героини, симфонии Моцарта и Бетховена сопровождали ее с пеленок, ведь она выросла в музыкальной семье. Свой путь Екатерина Дулова начинала со школы при консерватории, позже поступила в Ленинградскую государственную консерваторию. Ну, а после прошла абсолютно все ступеньки по карьерной лестнице: от заведующего кафедрой до ректора академии музыки. Екатерина Дулова:

Каждая ступенька начиналась с того, что «боже мой, неужели это возможно?» У меня был свой какой-то понятный участок деятельности, я уже абсолютно в нем свободно себя чувствовала – и вдруг новая ступень.

Научный лидер белорусского музыкознания, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи – и это все о Екатерине Николаевне. Как же оставаться хрупкой женщиной и при этом строгим руководителем?

Екатерина Дулова:

Я абсолютно убеждена, что позитивное отношение к жизни, само состояние, когда ты любишь жить и радуешься каждому дню, оно само по себе как-то воодушевляет человека и придает ему особую легкость: его походке, его взгляду. Я думаю, что в любом случае это особое ощущение вот такой глубины сердца, души и сочувствия. Мы всегда говорим о том, что женщина каким-то особым образом слушает, она каким-то особым образом делает выводы, она обладает интуицией, которая ей действительно помогает принять верное решение.

Академия музыки создает духовную среду, в которой обитает человек. Более тысячи студентов и сотни преподавателей, история этого храма искусства тесно связана с историей белорусской музыкальной культуры. Выпускники ведут активную творческую деятельность, среди них заслуженные артисты страны и лауреаты международных конкурсов. Екатерина Дулова:

Очень важно в разговоре об успешности, наверное, то, что сегодня я живу и наблюдаю за взрослением молодых людей, это такое глубокое ощущение того, как нужно их беречь, как нужно о них заботиться и какое счастье, когда в руки попадает талант.

Воспитание студентов музыкального вуза – это в первую очередь участие в реальных проектах. И несмотря на пандемию, подготовка к новым мероприятиям идет полным ходом. Екатерина Дулова:

Сейчас ожидается серьезнейший, для нас очень интересный пасхальный фестиваль, который состоится с 3 по 7 мая, каждый день будут идти яркие концерты. Там есть великолепные идеи, связанные с представлением хоровой музыки, с участием в видеоформате наших вузов-партнеров. Т.е. это будет представлена и новая белорусская хоровая музыка, грузинская, российская, сербская. Зазвучат хоры монастырские, это редкое исполнение в академической среде.