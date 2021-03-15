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«Здесь есть видеонаблюдение». Как устроена новая спасательная станция в Мозыре?

15 марта 2021 07:10
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Новости Беларуси. В Мозыре открылась новая спасательная станция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Располагается пост на одном из крупнейших пляжей на берегу Припяти.

«Здесь есть видеонаблюдение». Как устроена новая спасательная станция в Мозыре?-1

Его работу обеспечивают 20 человек – это водолазы, матросы, спасатели и медики. Они имеют самое современное оборудование, чтобы вовремя обнаружить чрезвычайную ситуацию, а также оперативно оказать помощь или организовать поисковые работы. Кроме того, здесь будут обучать и новых специалистов. Всего в Гомельской области работают более 15 подобных постов. Только за 2020 год усилиями их сотрудников удалось спасти жизнь 41 человеку, в том числе 10 детям.

«Здесь есть видеонаблюдение». Как устроена новая спасательная станция в Мозыре?-4

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасения на водах:
Созданы условия для вахтенного наблюдения, социально-бытовые условия. Мало того, здесь есть видеонаблюдение – один из важных инновационных факторов, который можно осуществлять. И, естественно, здесь находится техника по самым современным нормам. Поэтому на сегодня это одна из самых современных спасательных станций в Республике Беларусь.

«Здесь есть видеонаблюдение». Как устроена новая спасательная станция в Мозыре?-7

К слову, специалисты ОСВОД рекомендуют рыбакам и любителям природы воздержаться от выхода на лед. В период, когда температура резко повышается, ледяной покров становится рыхлым и ломким. Наибольшую опасность представляют реки – течение еще больше снижает прочность льда.

# Спасение # общество # Анвар Игамбердиев # Фотофакт

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