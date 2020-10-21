«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад

Новости Беларуси. Ольга и Сергей переехали в Беларусь из Луганской области шесть лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас мечта семьи – белорусское гражданство.

Рады вас видеть, проходите.

Эта икона из Украины, из нашего дома, где мы жили. Наш оберег, наша помощь.

Вот здесь у нас мальчуковая, так сказать, комната. Здесь у нас живут два старших сына.

Это Миша, которому 14 лет, он сейчас в школе. И Лева, учится в третьем классе.

Девочку нам захотелось. Так получилось, что родился мальчик.

Бог дал, как я говорю: «Буслы принесли», у нас все время буслы на доме. И появилась Надя, дочка – 1,4 ей.

– Привет, мам. – Ну что там с теплицей у тебя?

Сарай там сами построили, забор сделали. Сейчас мы занимаемся теплицами. Нравится то, что тихо, спокойно.