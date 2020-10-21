«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад

Новости Беларуси. Ольга и Сергей переехали в Беларусь из Луганской области шесть лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас мечта семьи – белорусское гражданство.
Новости Беларуси. Ольга и Сергей переехали в Беларусь из Луганской области шесть лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас мечта семьи – белорусское гражданство.
Рады вас видеть, проходите.
Эта икона из Украины, из нашего дома, где мы жили. Наш оберег, наша помощь.
Вот здесь у нас мальчуковая, так сказать, комната. Здесь у нас живут два старших сына.
Это Миша, которому 14 лет, он сейчас в школе. И Лева, учится в третьем классе.
Девочку нам захотелось. Так получилось, что родился мальчик.
Бог дал, как я говорю: «Буслы принесли», у нас все время буслы на доме. И появилась Надя, дочка – 1,4 ей.
– Привет, мам.
– Ну что там с теплицей у тебя?
Сарай там сами построили, забор сделали. Сейчас мы занимаемся теплицами.
Нравится то, что тихо, спокойно.
Мирное небо над головой, как говорится, что никто там не стреляет. Дети спокойно пошли в школу, пришли. Есть уверенность в завтрашнем дне. Выбираешь место, где лучше для жизни.
– Папа!
– Иди-иди ко мне, моя маленькая.
Читайте также:
Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет
Он переехал из Словении в Беларусь и вот что думает: в Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому
Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает