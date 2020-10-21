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«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад

21 октября 2020 16:18
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Новости Беларуси. Ольга и Сергей переехали в Беларусь из Луганской области шесть лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас мечта семьи – белорусское гражданство.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-1

Рады вас видеть, проходите.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-4

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-6

Эта икона из Украины, из нашего дома, где мы жили. Наш оберег, наша помощь.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-9

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-11

Вот здесь у нас мальчуковая, так сказать, комната. Здесь у нас живут два старших сына.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-14

Это Миша, которому 14 лет, он сейчас в школе. И Лева, учится в третьем классе.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-17

Девочку нам захотелось. Так получилось, что родился мальчик.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-20

Бог дал, как я говорю: «Буслы принесли», у нас все время буслы на доме. И появилась Надя, дочка – 1,4 ей.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-23

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-25

– Привет, мам.

– Ну что там с теплицей у тебя?

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-28

Сарай там сами построили, забор сделали. Сейчас мы занимаемся теплицами.

Нравится то, что тихо, спокойно.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-31

Мирное небо над головой, как говорится, что никто там не стреляет. Дети спокойно пошли в школу, пришли. Есть уверенность в завтрашнем дне. Выбираешь место, где лучше для жизни.

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-34

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-36

«Дети спокойно пошли в школу, пришли». История семьи, которая переехала в Беларусь из Луганской области 6 лет назад-38

– Папа!

– Иди-иди ко мне, моя маленькая.

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# Государственная социальная политика # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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