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«Распределить овощи таким образом, чтобы цены не прыгали зимой». Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Слуцкий район

23 октября 2020 07:29
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Новости Беларуси. 23 октября Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Слуцкий район Минской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с ходом уборочной кампании в целом по стране и в регионе в частности. Речь пойдет в том числе про организацию уборки кукурузы.

Президент посетит сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и МТК «Ваньковщина», где ему доложат о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.

Главе государства уже доложили о завершающем этапе осенних полевых работ, уборке овощей и кукурузы, наполнении стабилизационных фондов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задача мэра Минска и губернаторов – распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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