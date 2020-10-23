«Распределить овощи таким образом, чтобы цены не прыгали зимой». Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Слуцкий район

Новости Беларуси. 23 октября Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Слуцкий район Минской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с ходом уборочной кампании в целом по стране и в регионе в частности. Речь пойдет в том числе про организацию уборки кукурузы.

Президент посетит сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и МТК «Ваньковщина», где ему доложат о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.

Главе государства уже доложили о завершающем этапе осенних полевых работ, уборке овощей и кукурузы, наполнении стабилизационных фондов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задача мэра Минска и губернаторов – распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая.