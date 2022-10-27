«Этот год не стал исключением». В Минске стартовал Республиканский слёт студенческих педотрядов

Новости Беларуси. Молодежное трудовое движение набирает обороты в рамках Союзного государства. Слет студенческих педагогических отрядов – еще один шаг к обмену опытом по этому направлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский форум начался на Площади Победы. Участники возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны. Более 300 лучших командиров, комиссаров и бойцов на протяжении трудовых смен обменивались опытом, идеями и воплощали в жизнь новые проекты.

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Этот год – знаковый для белорусских студенческих отрядов, мы впервые организовали крупнейший республиканский педагогический проект «Вожатые» на базе нашего лагеря «Зубренок». Наши ребята были представлены и за рубежом: в детском центре «Орленок», в лагере «Морская волна» Краснодарского края. Только положительные отзывы.

В программе форума многочисленные мероприятия, в том числе открытые диалоговые площадки. На одной из них обсудили призвание преподавателя. Нынешние студенты знакомятся с будущей профессией на практике. Ежегодно они работают в летних лагерях, общаются с детьми и передают им свои знания. Такая практика обеспечивает преемственность поколений на раннем этапе. Новые формы взаимодействия черпают и у российских студентов. На форум приехали ребята, в том числе из Татарстана.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Нормативно-правовая база позволяет без программ Союзного государства и проектов – но все же под эгидой того, что мы понимаем, что у нас единая площадка, интеграционная – более тесно сотрудничать. Молодежи проще передвигаться и коммуницировать. Однозначно, что в рамках Союзного государства свой импульс придает в развитии этого движения.