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«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента

05 августа 2020 15:03
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«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента-0

Новости Беларуси. Какую Беларусь мы построили и не должны потерять? Что делала власть, чтобы спасти людей от пандемии и сохранить экономику? Какими заботами будет жить страна в ближайшие пять лет? Эти и другие темы послания Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию обсуждают эксперты в программе «В обстановке мира» на СТВ.



Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Глубокое послание, эмоциональное, и чувствуется, что оно прошло через сердце главы государства, и не могло не отозваться в наших сердцах. 



Алексей Беляев, политолог:
Было видно, как на протяжении полутора часов человек прямо из себя достает и выкладывает наружу все, что он переживает, и пытается донести до нас большую боль за ту страну, которая была рождена во многом благодаря ему и при огромном его участии. Глава государства переживает за страну не просто как обычный человек, а как творец, которому дорого его детище. Этот эмоциональный надрыв, прозвучавший особенно в конце выступления, где Президент говорил о любимой Беларуси, которую нельзя отдавать, войдет в историю. Человек как за ребенка переживает за свою страну.



Олег Романов, член Совета Республики:
Президент выбрал правильную методологическую установку при рассмотрении ситуации, которая складывается в нашей стране – понимание внутренних процессов в контексте общемировых. 

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Алексей Беляев # Лилия Ананич # Олег Романов

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