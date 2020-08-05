«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента

Новости Беларуси. Какую Беларусь мы построили и не должны потерять? Что делала власть, чтобы спасти людей от пандемии и сохранить экономику? Какими заботами будет жить страна в ближайшие пять лет? Эти и другие темы послания Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию обсуждают эксперты в программе «В обстановке мира» на СТВ.







Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Глубокое послание, эмоциональное, и чувствуется, что оно прошло через сердце главы государства, и не могло не отозваться в наших сердцах.







Алексей Беляев, политолог:

Было видно, как на протяжении полутора часов человек прямо из себя достает и выкладывает наружу все, что он переживает, и пытается донести до нас большую боль за ту страну, которая была рождена во многом благодаря ему и при огромном его участии. Глава государства переживает за страну не просто как обычный человек, а как творец, которому дорого его детище. Этот эмоциональный надрыв, прозвучавший особенно в конце выступления, где Президент говорил о любимой Беларуси, которую нельзя отдавать, войдет в историю. Человек как за ребенка переживает за свою страну.







Олег Романов, член Совета Республики:

Президент выбрал правильную методологическую установку при рассмотрении ситуации, которая складывается в нашей стране – понимание внутренних процессов в контексте общемировых.