«Этот день и был утверждён как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля

Станислав Юрецкий, заместитель директора по научной работе Института истории НАН РБ:

Для начала стоит сказать, что этот праздник отмечался в нашей стране давно. Уже с 1945 года на государственном уровне он отмечался как День освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков. Но, заметим, что с 1991 года по 1996-й День Независимости у нас отмечался 27 июля. Это было связано с тем, что 27 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР, в 1991 году этому акту было придано значение, статус закона. Это было связано с процессами распада Советского Союза. Начало 1990 годов – это было время непростое, время становления нашей страны как независимого, суверенного государства.

Поэтому многие вопросы пересматривались, и на референдумах это выносилось на всеобщее обсуждение и на волеизъявление всего белорусского народа. И в итоге в 1996 году был вынесен вопрос, какой же день все-таки мы будем считать Днем Независимости нашей страны, Днем Республики. И было предложено, что именно 3 июля, то есть день освобождения города Минска. То есть день, символизирующий освобождение нашей страны от захватчиков в период Великой Отечественной войны. За это предложение проголосовало более 88 % всех людей, которые приняли участие в голосовании, и тем самым этот день и был утвержден как День Независимости, День Республики.

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