Эти холодники освежат вас в жару. Три рецепта от шеф-повара

Лучше воды в раскаленном городе может быть только холодник. Смачная порция остудит зной, насытит витаминами, порадует сочными красками. Но это далеко не все волшебные свойства. Магний в свекле прогонит стресс. Белки и жирные кислоты в яйцах сделают кожу еще краше. А холодный картофель не даст набрать лишние кило. Преображение с каждой тарелкой. Но есть свои нюансы.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

В целом он сбалансирован, если правильно его употреблять (например, на кисломолочной продукции), по белкам, жирам и углеводам. Однако если у человека есть хронические заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, какие-то серьезные патологии, если человеку доктор запрещает употреблять молочную и кисломолочную продукцию, значит, такой вид супа ему не подходит. Еще важный момент: холодный суп может провоцировать спазм пищеварительной системы.

За рецептами летнего хита мы отправились к шеф-повару Вадиму Пархановичу. Собрали с грядки самое лучшее и приступаем к фирменному холодничку со шпинатом.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Первое, что мы делаем – ставим шпинат на плиту, заливаем водой, доводим до кипения и охлаждаем. В него добавляем огурец, яйцо, лук и укроп, черный перец, соль, лимонный сок и сахар. Все это перемешиваем и даем остыть в холодильнике 3 часа.

Любовь с первой ложки – это окрошка. Отправляем в блендер яичные желтки, горчицу, хрен. Солим, перчим по вкусу. Заправляем кефиром и взбиваем.

Смесь освежаем огурчиком, зеленью. Добавляем аппетитную ветчину и лучок. Пальчики оближешь!

Вадим Парханович:

Приготовим третий холодник. В него мы добавляем свеклу, огурец, укроп и зеленый лук, соль, черный перец, сахар, лимонный сок. Добавляем холодную воду, яйцо и кефир.

Когда холодники остынут, можно проявить весь креатив и украсить блюда картофельными дольками, томатами черри и даже розочками. Летние вечера, они такие. Вадим Парханович:

И добавим сметану.

Наши холодники готовы. Получилось быстро, вкусно и очень полезно. Приятного аппетита!