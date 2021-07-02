Лучше в вечернее время. Рассказываем, как правильно поливать растения летом

Полив растений только на первый взгляд дело нехитрое, однако многие садоводы отмечают, что эффект есть далеко не всегда. Все потому, уверяют специалисты, что поливают растения многие владельцы загородных участков абсолютно неправильно.

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Ботанического сада г. Минска:

Если мы производим полив из шланга, то рекомендую такую простую методику: сделать небольшой напор воды, положить шланг в ведро и засечь, за какое время это ведро наполняется. И потом с этим небольшим напором положить шланг под растение, чтобы вода поступала медленно. Тогда вода успевает равномерно распределиться в зоне полива, это обеспечивает наш успех.

Специалисты также подчеркивают: важно знать не только как поливать, но и когда. Михаил Рудевич:

Лучше поливать в вечернее время, это обусловлено перераспределением температуры в почвенных слоях. Таким образом, влага сохраняется в почвенном коме достаточно более экономно.

Помимо полива, обеспечить растение влагой можно также и используя такой прием как мульчирование. Михаил Рудевич:

Если вы произведете правильное мульчирование, вы буквально воочию заметите, как хорошо на это отозвалось растение. Мульчирование любыми материалами – как органическими, так и минеральными – весьма полезно.

Если мы хотим еще одновременно более активно побороться с сорняками, то под мульчу хорошо подостлать геотекстиль или спанбонд для того, чтобы сорняки не так активно прорастали. В сущности, мульчирование менее крупным материалом, чем шишки, если это древесная щепа, измельченная кора, щебенистая какая-то фракция, каменная, можем делать и по почве непосредственно. Но слой должен быть достаточно емкий для того, чтобы снизить прогрев почвы. И, кроме всего, если это органические материалы, они автоматически являются удобрителями, постепенно разлагаются, отдают свои питательные вещества в почву. Кроме всего прочего, они регулируют терморежим и обеспечивают успешное функционирование почвенных организмов и микроорганизмов.