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«Этого не должно быть». Руслан Алехно назвал задачи, которые стоят перед артистами

19 сентября 2021 18:29
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Новости Беларуси. Накануне Дня народного единства Президент вручил государственные награды заслуженным людям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Этого не должно быть». Руслан Алехно назвал задачи, которые стоят перед артистами-1

«Этого не должно быть». Руслан Алехно назвал задачи, которые стоят перед артистами-3

Держаться вместе и поддерживать друг друга. Ведь так и принято в семье. А людям искусства это подвластно сполна. Руслан Алехно стал заслуженным артистом Беларуси. Его песни точно знает большинство белорусов. И вновь мотив единства.

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:
Любой человек творческой профессии своим вкладом в культуру страны обязан показать разным странам мира, их представителям, что наша культура, наша страна – одна из лучших, наикрасивейших стран мира, которая открыта, куда можно приезжать, творить, развиваться, более того, чувствовать себя как дома. Это и есть смысл творческих людей. Мне кажется, Год народного единства – это доказательство того, что мы все едины. У нас не должно быть разделения на вероисповедания, на что-то другое. Этого не должно быть, все мы люди. И мы как белорусы (как у нас гимн начинается: «Мы, беларусы – мірныя людзі») должны и обязаны убедить в этом все страны мира.

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# Год народного единства # общество # Александр Лукашенко # Руслан Алехно # Фотофакт

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