«Этого не должно быть». Руслан Алехно назвал задачи, которые стоят перед артистами

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

Любой человек творческой профессии своим вкладом в культуру страны обязан показать разным странам мира, их представителям, что наша культура, наша страна – одна из лучших, наикрасивейших стран мира, которая открыта, куда можно приезжать, творить, развиваться, более того, чувствовать себя как дома. Это и есть смысл творческих людей. Мне кажется, Год народного единства – это доказательство того, что мы все едины. У нас не должно быть разделения на вероисповедания, на что-то другое. Этого не должно быть, все мы люди. И мы как белорусы (как у нас гимн начинается: «Мы, беларусы – мірныя людзі») должны и обязаны убедить в этом все страны мира.

Читайте также:

Руслан Алехно о белорусских артистах: это большой удар. Такое вообще не должно было происходить с творческими людьми

Лукашенко на вручении госнаград: эта медаль – редкость. Ребята, спасибо вам огромное, вы настоящие

Руслан Алехно на вручении госнаград: сделаю всё, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов