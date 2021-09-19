Участники военных учений «Запад-2021» устроили автопробег на танках. Поводом стал День народного единства

Новости Беларуси. День народного единства – новый праздник и новые традиции. Как раз в пятницу, 17 сентября, завершились белорусско-российские учения «Запад-2021». Его участники устроили праздничный бронепробег, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.