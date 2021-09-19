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Участники военных учений «Запад-2021» устроили автопробег на танках. Поводом стал День народного единства

19 сентября 2021 18:26
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Новости Беларуси. День народного единства – новый праздник и новые традиции. Как раз в пятницу, 17 сентября, завершились белорусско-российские учения «Запад-2021». Его участники устроили праздничный бронепробег, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Участники военных учений «Запад-2021» устроили автопробег на танках. Поводом стал День народного единства-1

Участники военных учений «Запад-2021» устроили автопробег на танках. Поводом стал День народного единства-3

Участники военных учений «Запад-2021» устроили автопробег на танках. Поводом стал День народного единства-5

Участники военных учений «Запад-2021» устроили автопробег на танках. Поводом стал День народного единства-7

Участники военных учений «Запад-2021» устроили автопробег на танках. Поводом стал День народного единства-9

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# Год народного единства # общество # Фотофакт

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