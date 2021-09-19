В Беларуси самые жёсткие требования к нормам по ГОСТу – Богданов

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В Беларуси самые жесткие на постсоветском пространстве требования к ветеринарным стандартам, нормам ГОСТа и так далее. Наше законодательство гармонизировано с европейским, Евразийским экономическим союзом. Требования, которые прикладываются к этому продукту, реально самые жесткие, которые только могут быть. С другой стороны, требования можно заложить в документы, попробуй это проверь, а у нас еще и люди очень жестко проверяют, лаборатории сертифицированы по последним мировым стандартам. С абсолютной уверенностью можно сказать, что белорусские молочные продукты – высочайшего качества, поэтому их любят и покупают во всем мире.

Сколько молока ежегодно производят в Беларуси – подробнее здесь.