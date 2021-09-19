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В Беларуси самые жёсткие требования к нормам по ГОСТу – Богданов

19 сентября 2021 18:05
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Насколько качественный продукт мы производим? Можно не волноваться?

В Беларуси самые жёсткие требования к нормам по ГОСТу – Богданов-1

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В Беларуси самые жесткие на постсоветском пространстве требования к ветеринарным стандартам, нормам ГОСТа и так далее. Наше законодательство гармонизировано с европейским, Евразийским экономическим союзом. Требования, которые прикладываются к этому продукту, реально самые жесткие, которые только могут быть. С другой стороны, требования можно заложить в документы, попробуй это проверь, а у нас еще и люди очень жестко проверяют, лаборатории сертифицированы по последним мировым стандартам. С абсолютной уверенностью можно сказать, что белорусские молочные продукты – высочайшего качества, поэтому их любят и покупают во всем мире.

Сколько молока ежегодно производят в Беларуси – подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Алексей Богданов # Ольга Коршун # Фотофакт

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