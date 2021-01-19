Вадим Гигин: важный момент для нынешнего года – широкое обсуждение

Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание госкорпораций. В Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончательный вариант утвердят уже после Всебелорусского народного собрания с учетом всех пожеланий и экспертных мнений. 19 января представили основные положения. Среди главных задач – сокращение зависимости роста экономики от углеводородного сырья, расширение экспорта за счет высокотехнологичных товаров, увеличение продолжительности жизни белорусов и доходов. К слову, на презентацию, помимо представителей СМИ, пригласили и экспертов. Такая форма взаимодействия практикуется впервые.

Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Очень важно, что это проект, то есть в него еще с участием общества, граждан могут быть внесены определенные изменения. И только после этого на Всебелорусском народном собрании программа будет утверждена. Цели, показатели, наверняка, выверены не только чиновниками, не только экономистами, экспертами, но и с участием различного рода диалоговых площадок. Вот это очень важный момент для нынешнего года, для нынешней стадии состояния белорусского общества – настолько широкое обсуждение, которое длится уже несколько недель.