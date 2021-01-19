Митрополит Вениамин: чтобы святая вода приносила нам пользу, важно её принимать с молитвой

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Посредством этого таинства Крещения мы входим в церковь, становимся чадами Божьими. И само Крещение является для нас, с одной стороны, напоминанием, с другой стороны, оно является таким историческим фактом, именно через Крещение Господь вышел на проповедь, на свое служение. И во время Крещения он освятил водное естество. Чтобы святая вода приносила нам пользу, важно ее принимать с молитвой. И можно читать в эти дни тропарь, кондак, посвященные празднику Богоявления. Эти песнопения обычно исполняются при освящении воды. Кто не знает этих молитвословий, можно читать просто молитву «Отче наш». Как говорится, капля море освящает. И важно, чтобы была у нас вот эта капля веры, живой, несомненной, соединенной с любовью, с благодарностью к Богу, что он для нас делает. Недавно вспоминали Рождество Христово, сейчас вспоминаем Крещение Спасителя в реке Иордан, далее праздник Сретение и так далее. Эта вся цепочка, которая побуждает нас просто удивляться любви Божьей к каждому из нас и ко всему человеческому роду, удивляться, благодарить и пользоваться теми благами, которые постоянно нам Господь дает обильно, щедро, как священник кропит обильно святой водой в эти святые дни. Это символ как раз, знак того, что Господь не мерою дает чадам своим. Но мы должны быть готовы, чтобы принять эту великую любовь Божью.