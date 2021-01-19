Митрополит Вениамин: чтобы святая вода приносила нам пользу, важно её принимать с молитвой

Новости Беларуси. 19 января у православных верующих один из главных христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Торжественные церемонии богослужения проходят в храмах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 января у православных верующих один из главных христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Торжественные церемонии богослужения проходят в храмах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Архипастырь Белорусской православной церкви Владыка Вениамин возглавил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, а также совершил чин Великого освящения воды. В церкви он совершается два раза в год (в сочельник и непосредственно 19 января) в память о том, что Христос принял Крещение в реке Иордан.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Посредством этого таинства Крещения мы входим в церковь, становимся чадами Божьими. И само Крещение является для нас, с одной стороны, напоминанием, с другой стороны, оно является таким историческим фактом, именно через Крещение Господь вышел на проповедь, на свое служение. И во время Крещения он освятил водное естество. Чтобы святая вода приносила нам пользу, важно ее принимать с молитвой. И можно читать в эти дни тропарь, кондак, посвященные празднику Богоявления. Эти песнопения обычно исполняются при освящении воды. Кто не знает этих молитвословий, можно читать просто молитву «Отче наш». Как говорится, капля море освящает. И важно, чтобы была у нас вот эта капля веры, живой, несомненной, соединенной с любовью, с благодарностью к Богу, что он для нас делает. Недавно вспоминали Рождество Христово, сейчас вспоминаем Крещение Спасителя в реке Иордан, далее праздник Сретение и так далее. Эта вся цепочка, которая побуждает нас просто удивляться любви Божьей к каждому из нас и ко всему человеческому роду, удивляться, благодарить и пользоваться теми благами, которые постоянно нам Господь дает обильно, щедро, как священник кропит обильно святой водой в эти святые дни. Это символ как раз, знак того, что Господь не мерою дает чадам своим. Но мы должны быть готовы, чтобы принять эту великую любовь Божью.
Освящают воду и в купелях. По всей стране оборудовано больше 100 площадок. По словам священнослужителей, крещенскую воду можно будет набрать и в последующие несколько дней праздника.