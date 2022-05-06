Прямой эфир

Ветеран ВС Беларуси: «Сменил 18 военных гарнизонов. Во всех республиках Советского Союза пришлось служить»

06 мая 2022 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ветеран ВС Беларуси: «Сменил 18 военных гарнизонов. Во всех республиках Советского Союза пришлось служить»-1

Анатолий Жариков, ветеран Вооруженных Сил Беларуси:  
Я 1930 года рождения. Уже 92 года. В армии прослужил 38 лет. Сменил 18 военных гарнизонов. Во всех республиках Советского Союза пришлось служить. И в группе советских войск в Германии. А дальше что было? Через Афганистан я попал в Белорусский военный округ.

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошел патриотический автопробег (здесь подробнее).  

# Великая Отечественная война # общество # Оксана Семашко # Анатолий Жариков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Маркевич: в очередной раз расскажем правду о военном прошлом и о великой роли белорусского народа
06 мая 2022 19:30

Маркевич: в очередной раз расскажем правду о военном прошлом и о великой роли белорусского народа

«В апреле и мае это пользуется большим спросом». Какие символы Великой Победы выбирают белорусы?
06 мая 2022 19:28

«В апреле и мае это пользуется большим спросом». Какие символы Великой Победы выбирают белорусы?

«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?
06 мая 2022 19:22

«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?