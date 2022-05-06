Ветеран ВС Беларуси: «Сменил 18 военных гарнизонов. Во всех республиках Советского Союза пришлось служить»

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Жариков, ветеран Вооруженных Сил Беларуси:
Я 1930 года рождения. Уже 92 года. В армии прослужил 38 лет. Сменил 18 военных гарнизонов. Во всех республиках Советского Союза пришлось служить. И в группе советских войск в Германии. А дальше что было? Через Афганистан я попал в Белорусский военный округ.
«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошел патриотический автопробег (здесь подробнее).