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Продолжается акция «Беларусь помнит. Помним каждого». По всей стране к памятникам возлагаются цветы

07 мая 2022 07:06
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Помним каждого». В разных уголках Беларуси проходят митинги-реквиемы, благодарные потомки возлагают и возложили цветы к памятникам и обелискам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продолжается акция «Беларусь помнит. Помним каждого». По всей стране к памятникам возлагаются цветы-1

Священная для нас дата – 9 мая. Задолго до нее мы говорим о героях Великой Отечественной войны с особым трепетом. Мы отдаем дань памяти всем тем, кто с честью и мужеством прошел через тяжелые испытания, принесенные войной, кто погиб, приближая долгожданную победу над фашизмом.  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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