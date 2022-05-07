Продолжается акция «Беларусь помнит. Помним каждого». По всей стране к памятникам возлагаются цветы

Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Помним каждого». В разных уголках Беларуси проходят митинги-реквиемы, благодарные потомки возлагают и возложили цветы к памятникам и обелискам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Священная для нас дата – 9 мая. Задолго до нее мы говорим о героях Великой Отечественной войны с особым трепетом. Мы отдаем дань памяти всем тем, кто с честью и мужеством прошел через тяжелые испытания, принесенные войной, кто погиб, приближая долгожданную победу над фашизмом.