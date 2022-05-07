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Милиционеры Беларуси автопробегом «Во имя Победы» приедут в деревню Гаи и отдадут дань памяти батальону Владимирова

07 мая 2022 07:15
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Новости Беларуси. 7 мая, в канун Дня Победы, милиционеры со всех уголков Беларуси автопробегом под названием «Во имя Победы» прибудут в деревню Гаи Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Милиционеры Беларуси автопробегом «Во имя Победы» приедут в деревню Гаи и отдадут дань памяти батальону Владимирова-1

Там они отдадут дань памяти подвигу бойцов сводного батальона милиции капитана Владимирова.  

# День Победы # общество # Константин Владимиров # Фотофакт

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