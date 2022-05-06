Маркевич: в очередной раз расскажем правду о военном прошлом и о великой роли белорусского народа

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прикоснуться к нашей великой истории в музеях 8 и 9 мая смогут белорусы и гости страны совершенно бесплатно. Краеведы готовы поднять на поверхность внушительный пласт страшных событий 1940-х, чтобы мы не забывали о них.