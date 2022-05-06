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Маркевич: в очередной раз расскажем правду о военном прошлом и о великой роли белорусского народа

06 мая 2022 19:30
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Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прикоснуться к нашей великой истории в музеях 8 и 9 мая смогут белорусы и гости страны совершенно бесплатно. Краеведы готовы поднять на поверхность внушительный пласт страшных событий 1940-х, чтобы мы не забывали о них.  

Маркевич: в очередной раз расскажем правду о военном прошлом и о великой роли белорусского народа-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:  
Тем самым мы в очередной раз людям расскажем правду о военном прошлом и о той великой роли белорусского народа, советского солдата в нашей Победе и восстановлении нашей Беларуси, потому что по тем страшным планам, которые вынашивали фашисты, наше славянское братство, по сути дела, подлежало уничтожению.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошел патриотический автопробег (здесь подробнее).  

# Великая Отечественная война # общество # Оксана Семашко # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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