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Мужчина размазал торт по «Моне Лизе» прямо в Лувре и раскидал лепестки роз. Зачем?

30 мая 2022 12:38
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Новости Франции. В Лувре неизвестный мужчина измазал картину «Мона Лиза» тортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина размазал торт по «Моне Лизе» прямо в Лувре и раскидал лепестки роз. Зачем?-1

Как утверждает охрана музея, он подъехал к полотну в инвалидном кресле и парике. Затем резко вскочил и попытался разбить пуленепробиваемое стекло на картине. А после того как попытка не удалась, размазал по нему торт и разбросал рядом лепестки роз. Таким образом мужчина пытался привлечь внимание к изменению климата. Сейчас нападавший задержан.  

# Музеи # общество # Фотофакт

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