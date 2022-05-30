Мужчина размазал торт по «Моне Лизе» прямо в Лувре и раскидал лепестки роз. Зачем?

Новости Франции. В Лувре неизвестный мужчина измазал картину «Мона Лиза» тортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Лувре неизвестный мужчина измазал картину «Мона Лиза» тортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как утверждает охрана музея, он подъехал к полотну в инвалидном кресле и парике. Затем резко вскочил и попытался разбить пуленепробиваемое стекло на картине. А после того как попытка не удалась, размазал по нему торт и разбросал рядом лепестки роз. Таким образом мужчина пытался привлечь внимание к изменению климата. Сейчас нападавший задержан.